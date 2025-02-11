En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

En düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,74 seviyesinde kalmaya devam ederken, bankalar faiz indirimlerini sürdürüyor. 500 bin TL ve 1 milyon TL’lik konut kredilerinde 72 ay vadeli geri ödemeler sırasıyla 1 milyon 152 bin TL ve 2 milyon 302 bin TL olarak hesaplanıyor.