En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

Bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi mi? Hangi bankada en düşük konut kredisi faizi var? 72 ve 120 ay vadeli konut kredisi taksitleri ne kadar oldu? İşte tüm ayrıntılar...

Haber Merkezi
11 Şubat 2025 Salı, 12:19
En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

Ev sahibi olmak isteyenler, faiz oranlarında indirim beklentisiyle piyasayı takip ederken, Ocak ayındaki yüksek enflasyon ve tahvil faizlerindeki yükseliş, kredi faizlerinin düşüşünü yavaşlattı. 

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

En düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,74 seviyesinde kalmaya devam ederken, bankalar faiz indirimlerini sürdürüyor. 500 bin TL ve 1 milyon TL’lik konut kredilerinde 72 ay vadeli geri ödemeler sırasıyla 1 milyon 152 bin TL ve 2 milyon 302 bin TL olarak hesaplanıyor.

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

ENFLASYON VE MERKEZ BANKASI AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLDU

Ocak ayında açıklanan enflasyon oranı yüzde 5,03 ile beklentileri aşarken, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın “oto pilotta değiliz” açıklaması, kredi faizlerindeki düşüş hızını sınırladı. 

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

TCMB, faiz indirimlerinin veri odaklı olacağını belirterek sıkı para politikasının devam edeceğini vurguladı.

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

TAHVİL FAİZLERİNDEKİ ARTIŞ KREDİ PİYASASINI ETKİLİYOR

Tahvil faizlerinde son iki haftada yükseliş yaşandı. Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizi 28 Ocak’ta yüzde 38,07 seviyesine gerilerken, bu hafta başında yüzde 39,04’e çıktı. 

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

Bu durum, tüketici kredi faizlerindeki gevşemenin hızını kesen faktörlerden biri oldu.

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ SABİT KALDI

Bankalar faiz oranlarında indirime gitse de, konut kredilerinde en düşük faiz oranı yüzde 2,74 seviyesinde bulunuyor. 

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

60 ay vadeli kredilerde faiz oranı yüzde 2,84 olurken, 72 ve 120 ay vadelerde en düşük oran yüzde 2,74 olarak devam ediyor.

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

BANKA BANKA GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Şubat ayı itibarıyla 72-120 ay vadeli konut kredisi faiz oranları şöyle:

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

TEB

Faiz oranı: Yüzde 3,00

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: Yüzde 2,88

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

İŞ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 2,85

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 2,85

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

QNB FİNANSBANK

Faiz oranı: Yüzde 2,84

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 2,79

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

VAKIF KATILIM

Faiz oranı: Yüzde 2,74

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

500 BİN TL KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME TUTARLARI

500 Bin TL – 72 Ay Vade

Aylık taksit: 15 bin 982 TL

Toplam geri ödeme: 1 milyon 152 bin TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

500 Bin TL – 120 Ay Vade

Aylık taksit: 14 bin 256 TL

Toplam geri ödeme: 1 milyon 712 bin TL

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME TUTARLARI

1 Milyon TL – 72 Ay Vade

Aylık taksit: 31 bin 965 TL
Toplam geri ödeme: 2 milyon 302 bin TL
En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum

1 Milyon TL – 120 Ay Vade

Aylık taksit: 28 bin 512 TL

Toplam geri ödeme: 3 milyon 422 bin TL

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