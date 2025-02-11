En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu: 500 Bin TL ve 1 milyon TL geri ödemelerinde son durum
Bankalar konut kredisi faiz oranlarını güncelledi mi? Hangi bankada en düşük konut kredisi faizi var? 72 ve 120 ay vadeli konut kredisi taksitleri ne kadar oldu? İşte tüm ayrıntılar...
Ev sahibi olmak isteyenler, faiz oranlarında indirim beklentisiyle piyasayı takip ederken, Ocak ayındaki yüksek enflasyon ve tahvil faizlerindeki yükseliş, kredi faizlerinin düşüşünü yavaşlattı.
En düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,74 seviyesinde kalmaya devam ederken, bankalar faiz indirimlerini sürdürüyor. 500 bin TL ve 1 milyon TL’lik konut kredilerinde 72 ay vadeli geri ödemeler sırasıyla 1 milyon 152 bin TL ve 2 milyon 302 bin TL olarak hesaplanıyor.
ENFLASYON VE MERKEZ BANKASI AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLDU
Ocak ayında açıklanan enflasyon oranı yüzde 5,03 ile beklentileri aşarken, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın “oto pilotta değiliz” açıklaması, kredi faizlerindeki düşüş hızını sınırladı.
TCMB, faiz indirimlerinin veri odaklı olacağını belirterek sıkı para politikasının devam edeceğini vurguladı.
TAHVİL FAİZLERİNDEKİ ARTIŞ KREDİ PİYASASINI ETKİLİYOR
Tahvil faizlerinde son iki haftada yükseliş yaşandı. Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizi 28 Ocak’ta yüzde 38,07 seviyesine gerilerken, bu hafta başında yüzde 39,04’e çıktı.
Bu durum, tüketici kredi faizlerindeki gevşemenin hızını kesen faktörlerden biri oldu.
KONUT KREDİSİ FAİZLERİ SABİT KALDI
Bankalar faiz oranlarında indirime gitse de, konut kredilerinde en düşük faiz oranı yüzde 2,74 seviyesinde bulunuyor.
60 ay vadeli kredilerde faiz oranı yüzde 2,84 olurken, 72 ve 120 ay vadelerde en düşük oran yüzde 2,74 olarak devam ediyor.
BANKA BANKA GÜNCEL FAİZ ORANLARI
Şubat ayı itibarıyla 72-120 ay vadeli konut kredisi faiz oranları şöyle:
TEB
Faiz oranı: Yüzde 3,00
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: Yüzde 2,88
İŞ BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 2,85
AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 2,85
QNB FİNANSBANK
Faiz oranı: Yüzde 2,84
ZİRAAT BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 2,79
VAKIF KATILIM
Faiz oranı: Yüzde 2,74
500 BİN TL KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME TUTARLARI
500 Bin TL – 72 Ay Vade
Aylık taksit: 15 bin 982 TL
Toplam geri ödeme: 1 milyon 152 bin TL
500 Bin TL – 120 Ay Vade
Aylık taksit: 14 bin 256 TL
Toplam geri ödeme: 1 milyon 712 bin TL
1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME TUTARLARI
1 Milyon TL – 72 Ay Vade
1 Milyon TL – 120 Ay Vade
Aylık taksit: 28 bin 512 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 422 bin TL
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