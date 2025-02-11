Bankalardan ihtiyaç kredisine faiz indirimi: Vade uzadıkça oranlar düşüyor!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:01

Güncelleme: 11.02.2025 - 11:01

Bankacılık sektörü, Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine yönelik beklentilerini ihtiyaç kredisi fiyatlamalarına yansıttı. Özellikle özel bankalar, vade süresi uzadıkça faiz oranlarında 50 baz puanın üzerinde düşüş yapıyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİNDE GERİLEME

Bankaların internet sitelerinde yayımlanan verilere göre, ihtiyaç kredisi faiz oranları 12, 24 ve 36 ay vadelerde farklılık gösteriyor. En düşük faiz oranı 36 ay vadede görülürken, 12 ay vadeli kredilerde oranlar yüzde 5’in üzerine çıkıyor. Özel bankalarda vade süresine bağlı olarak faiz değişirken, kamu bankalarında ise kredi tutarına göre faiz oranlarında farklılık bulunuyor. Şu an 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 3,73’e kadar düştü.

TÜKETİCİ KREDİ BÜYÜMESİ YÜZDE 43,43

Merkez Bankası’nın sıkı para politikası nedeniyle ihtiyaç kredisi faizleri yüksek seviyelerde seyrediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,5 büyüme sınırı nedeniyle hem tüketicinin hem de bankaların krediye olan ilgisi azalmış durumda. Ancak aralık ayında Merkez Bankası’nın dikkat çektiği gibi kredi büyümesinde hızlanma yaşandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ocak ayında bu büyümenin daha ılımlı bir seyre döndüğünü belirtti.

Verilere göre, tüketici kredileri 13 haftalık yıllıklandırılmış bazda aralık sonunda yüzde 46,2 büyürken, 24 Ocak haftasında bu oran yüzde 40,77’ye geriledi. 31 Ocak itibarıyla ise yeniden yükselişe geçerek yüzde 43,43 seviyesine çıktı. Özel bankalarda büyüme yüzde 37,91’e yükselirken, kamu bankalarında yüzde 56,72’ye ulaştı.

EN UYGUN FAİZ ORANI 36 AY VADEDE

Bazı bankalar yeni dönemde ihtiyaç kredisi kampanyaları başlatırken, faiz oranlarındaki vade bazlı farklılıklar dikkat çekiyor. Özel bankalarda 12 ay vadeli kredilere daha yüksek faiz uygulanırken, 36 ay vadeli kredilerde oranlar daha düşük seviyede bulunuyor.

Örneğin, Yanı Kredi Bankası 12 ay vadeli 50 bin TL’ye kadar olan kredilerde yüzde 5,59 faiz uygularken, 24 ay vadede bu oran yüzde 5,19’a, 36 ay vadede ise yüzde 3,99’a düşüyor. Garanti Bankası’nda ise 12 ay vadeli kredilerde faiz yüzde 4,46 iken, 24 ay vadede yüzde 4,05’e, 36 ay vadede yüzde 3,84’e geriliyor. Akbank’ta da benzer bir durum söz konusu; 50 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi faiz oranı 12 ay vadede yüzde 4,03, 24 ay vadede yüzde 3,73 olarak belirlenmiş durumda.

İHTİYAÇ KREDİSİ BAKİYESİ 1,5 TRİLYON TL’YE DAYANDI

BDDK verilerine göre, 31 Ocak itibarıyla ihtiyaç kredisi bakiyesi 1 trilyon 467 milyar 937 milyon TL’ye yükseldi. Kamu bankalarında bu rakam 349 milyar 837 milyon TL olurken, yabancı mevduat bankalarında 472 milyar 42 milyon TL, yerli özel mevduat bankalarında ise 621 milyar 790 milyon TL’ye ulaştı.

Geçen yıl aynı dönemde toplam ihtiyaç kredisi bakiyesi 996 milyar 95 milyon TL seviyesindeydi. BDDK verilerine göre, aynı hafta içinde konut kredi bakiyesi yükselirken, taşıt kredisi bakiyesi geriledi. Konut kredisi 523 milyar 484 milyon TL’ye çıkarken, taşıt kredisi 71 milyar 217 milyon TL’ye düştü.