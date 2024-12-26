TBMM Genel Kurulu'ndan karar çıktı: 1.8 milyon kişinin GSS borcu silinecek!
1.8 milyon kişinin 2014 yılına ait GSS prim borcu silinecek. TBMM Genel Kurulu'nda dün alınan kararla toplamda 2 milyar 178 milyon liralık borç terkin edilecek.
Meclis Genel Kurulu’nda dün kabul edilen ve yasalaşan "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 2014 yılına ait ödenmemiş GSS prim borçlarının silinmesi hükme bağlandı.
Alınan kararla birlikte 2014 yılına ait toplam 2 milyar 178 milyon 88 bin liralık zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu, 1 milyon 784 bin 614 yurttaşın üzerinden kaldırılacak.
AMAÇ BORÇ YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, bu düzenleme ile zorunlu GSS prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan yükleri hafifletilerek sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.
GECİKME CEZALARI VE ZAMLARI DA KAPSIYOR
Kanunda yer alan hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş primler ve bunlara bağlı gecikme cezası ve zammın tamamı tahsil edilmeyecek.
ÖDENMİŞ PRİMLER İADE EDİLMEYECEK
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmiş olan GSS primleri ise iade ya da mahsup edilmeyecek.
KİMLERİ KAPSIYOR?
Bu kapsamda, 1 milyon 784 bin 614 kişinin toplamda 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borcu silinecek.
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