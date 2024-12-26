ENAG Başkanı açıkladı: Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
ENAG Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, memur ve emekliye yeni yılda yapılacak zammın %10-15 arasında olacağını öne sürdü. 2024 yılı enflasyon verisi ise 3 Ocak'ta netleşecek.
Tartışmalı TÜİK verilerinin ardından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada memur, emekli ve işçilerin alacağı yeni yıl zammına dair öngörülerini paylaştı.
Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle milyonlarca kişinin alım gücü düşerken, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sıkça eleştirilere konu oluyor. Bu süreçte, gerçek enflasyonu yansıtma amacıyla oluşturulan ENAG'ın Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, memur, emekli ve işçileri ilgilendiren çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.
MEMUR VE EMEKLİYE DÜŞÜK ZAM İDDİASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2025 yılı için asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıklamasının ardından, memur ve emekliye yapılacak zamma dair tartışmalar arttı. Ulusoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Memur, işçi ve emekliye de %10-15 verecekler" ifadelerini kullanarak düşük bir zam yapılacağını öne sürdü.
Memur, işçi ve emekliye de %10-15 verecekler.— Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) December 25, 2024
SON ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR
Aralık ayı enflasyon verisi 3 Ocak'ta açıklanacak ve 2024 yılı enflasyonu netleşecek. 11 aylık enflasyon oranı yüzde 42,91 olarak belirlenirken, ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 45 civarında olacağını tahmin ediyor.
Bu veriler doğrultusunda, ekonomi yönetiminin memur ve emekliler için yapılacak zam oranını belirlemek üzere harekete geçmesi bekleniyor.
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