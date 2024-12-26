Ünlü ekonomistler TCMB faiz indirimini değerlendirdi! Piyasaları ne bekliyor?

Yayınlanma: 26.12.2024 - 14:37

Güncelleme: 26.12.2024 - 14:37

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını açıkladı. Toplantıdan piyasa beklentilerinin üzerinde bir faiz indirimi kararı çıktı. Alınan kararla birlikte Merkez Bankası politika faizini 22 aylık periyodun ardından 250 baz puan düşürerek 47.50 seviyesine indirdi. Politika faizi en yüksek seviyesi olan 50 puanı Mart 2024'te görmesinin ardından bu yana ilk kez düşmüş oldu.

Dün açıklanan 2025 Para Politikası Metni sonrasında, ekonomistlerin bazıları gelecek yıl yapılacak toplantı sayısının azalabileceğini ve beklenenden daha yüksek bir faiz artırımı yapılabileceğini belirtti.

EKONOMİSTLER 250 BAZ PUANLIK İNDİRİMİ NASIL YORUMLADI?

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, katıldığı Nasıl Bir Ekonomi TV yayınında, ekonomideki yavaşlamanın geçen ay ve son karar metinlerinde vurgulandığını ve enflasyondaki sorunlu alanlarda iyileşme görüldüğü için faiz indirimine gidildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Refet Gürkaynak, katıldığı CNBC-e canlı yayınında Merkez Bankası’nın faiz indirmek zorunda kaldığını belirtti.

Prof. Dr. Fatih Özatay ise aynı yayında, geçmiş enflasyondaki iyileşme gözlemlenmiş olsa da enflasyon ana eğiliminde bir düşüşün görülmediğini söyledi.

“OLAN OLDU”

Prof. Dr. Emre Alkin, “Olan oldu. Bugüne kadar yaptığım uyarıları artık tekrar etmeyeceğim. ‘Kendin çal kendin oyna’ da diyebiliriz” şeklinde yorum yaptı.

“MAKUL VE DENGELİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTILAR”

Prof. Dr. Hakan Kara, “Merkez Bankasından 250 baz puan indirim ve temkinli/iyimser iletişim geldi. Mevcut kısıtlarla bana göre gayet makul ve dengeli bir başlangıç yaptılar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

“GEREKLİ SIKILIK KORUNACAK”

Doç. Dr. Derya Hekim, karar metnindeki “Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır” cümlesine vurgu yaparak, “Yani döngü beklemeyin, toplantı bazlı olarak gerekli sıkılık korunacak” değerlendirmesinde bulundu.

Burcu Aydın, faiz indirimine ilişkin açıklamada bulunarak, “TCMB faiz indirimine gitti. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %50’den %47,5’e indirmeye, gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlemeye karar verdi” dedi.

TOPLANTI SAYISININ AZALMASI ETKİLİ OLDU

Prof. Dr. Serap Durusoy, “PPK metninde maliye politikasının eşgüdümüne vurgu yapıyor. 250 baz puan ile şahin bir faiz indirimi yapıldı. Hem asgari ücret hem de 2025’teki toplantı sayısının 8’e inmesi bu kararda etkili olmuş görünüyor” şeklinde yorumda bulundu.

“TCMB TERCİHİNİ ÜRETİM VE İSTİHDAM POLİTİKALARINDAN YANA KULLANDI”

Prof. Dr. Ceyhun Elgin, “TCMB faiz oranlarına ilişkin basın duyurusu yaklaşık şöyle bir şey: ‘.....karar......kararlı......kararlılıkla....kararlarını....kararlılıkla.’ 2,5 puanlık indirim asgari ücretliye hayırlı olsun” dedi.

Prof. Dr. Yakup Küçükkale, faiz indirimini “TCMB tercihini üretim ve istihdam politikalarından yana kullanıp, politika faizini 250 baz puan indirerek %47,5 yaptı...” şeklinde değerlendirdi.

“VERİYE BAĞLI”

Banu Kıvcı Tokalı, faiz indirimine ilişkin şunları söyledi:

“TCMB’nin 250 baz puanlık faiz indiriminin, toplantı öncesinde yeniden şekillenen piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Gelecek kararlarla ilgili olarak, veriye bağlı, her toplantıda değerlendirilecek bir görünüm mevcut.”

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Şükürler olsun, Merkez Bankası, ‘nas ne diyorsa’ onu yapmaya başladı, politika faizini 250 baz puan düşürdü!” dedi.