TCMB eski Araştırma Müdürü değerlendirdi: Enflasyonun geleceği ne olacak?

TCMB eski Araştırma Müdürü değerlendirdi: Enflasyonun geleceği ne olacak?

TCMB eski Araştırma Müdürü Çağrı Sarıkaya enflasyondaki katılığa dikkat çekti. Medyan enflasyonun ana eğilim göstergesi olarak öne çıktığını belirtti. Politikaların enflasyon üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

Haber Merkezi
27 Şubat 2025 Perşembe, 14:45
TCMB eski Araştırma Müdürü değerlendirdi: Enflasyonun geleceği ne olacak?

Merkez Bankası’nın 2025 yılı ilk Enflasyon Raporu toplantısında öne çıkan “enflasyonda katılık” konusu, TCMB’nin eski Araştırma Müdürü Çağrı Sarıkaya tarafından ele alındı.

TCMB eski Araştırma Müdürü değerlendirdi: Enflasyonun geleceği ne olacak?

ENFLASYON KATILIĞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı Enflasyon Raporu I. sunumunda soru-cevap bölümünde gündeme gelen enflasyondaki katılık konusu, Sarıkaya’nın sosyal medya hesabında yaptığı hesaplamalarla yeniden gündeme geldi.

TCMB eski Araştırma Müdürü değerlendirdi: Enflasyonun geleceği ne olacak?

'NEREDE TAKILIRIZ?'

Sarıkaya, “Enflasyon katılığına dair meşhur 'nerede takılırız?' sorusuna ve Şubat enflasyonuna dair bazı düşünceler” paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

TCMB eski Araştırma Müdürü değerlendirdi: Enflasyonun geleceği ne olacak?

"Geçtiğimiz ağustos ayından bu yana yaptığımız değerlendirmelerde, dışlama bazlı çekirdek B ve C endeksleri yerine dağılım bazlı göstergelerin (medyan ve budanmış) enflasyon eğilimine dair daha sağlıklı sinyal verdiğine vurgu yapıyoruz. 

TCMB eski Araştırma Müdürü değerlendirdi: Enflasyonun geleceği ne olacak?

Nitekim Enflasyon Raporu 2024-4 Kutu 2.5'te de tüketici enflasyonunu tahmin gücü açısından son yıllarda medyan enflasyonun öne çıktığına dair bulgulara yer verilmişti. 

TCMB eski Araştırma Müdürü değerlendirdi: Enflasyonun geleceği ne olacak?

Ocak ayındaki yüksek rakam sonrasında da medyan enflasyondaki yükselişin sınırlı kalmış olmasını iyi haber olarak yorumlamıştık.”

TCMB eski Araştırma Müdürü değerlendirdi: Enflasyonun geleceği ne olacak?

ALTI AYDA BİR YENİ ENFLASYONİST ŞOK

Medyan enflasyonun, geçici şoklar ortadan kalktığında enflasyonun hangi seviyeye yakınsayacağını gösteren önemli bir gösterge olduğunu belirten Sarıkaya, “Tabi bizde altı ayda bir yeni bir enflasyonist şok (ücret olmasa yönetilen fiyat, otomatik vergi vs.) geldiğinden manşet rakamın medyana yakınsaması gecikmeli oluyor. 

TCMB eski Araştırma Müdürü değerlendirdi: Enflasyonun geleceği ne olacak?

Örneğin Temmuz-Ağustos dönemindeki yönetilen fiyat ve vergi artışları sonrasında mevsimsellikten arındırılmış yüzde 2 aylık enflasyonu ancak geçen aralık ayında görebilmiştik” dedi.

TCMB eski Araştırma Müdürü değerlendirdi: Enflasyonun geleceği ne olacak?

YÜZDE 30’UN ALTINDA KATILIK

Medyan enflasyonun geçtiğimiz haziran ayından bu yana yüzde 2 civarında istikrarlı seyrettiğine dikkat çeken Sarıkaya, “Dikkat ederseniz, yukarıda bahsettiğim 'altı ayda bir' deseni temmuz ve ocak aylarında göstergeyi biraz yukarı (yüzde 2,5'e doğru) itmiş. 

TCMB eski Araştırma Müdürü değerlendirdi: Enflasyonun geleceği ne olacak?

Muhtemelen, Şubat rakamında geçen Ağustos'taki gibi bir düzeltme göreceğiz (bkz. soldaki grafik taralı alan). Yıllıklandırılmış eğilime bakarsak, mevcut politikalarla enflasyonun yüzde 30'un hafif altında katılık sergilediğini söyleyebiliriz (bkz. sağdaki grafik taralı alan). 

TCMB eski Araştırma Müdürü değerlendirdi: Enflasyonun geleceği ne olacak?

Makro politika duruşunu kalibre ederek aşağı kırmamız gereken düzeyler buralar.” ifadelerini kullandı.

TCMB eski Araştırma Müdürü değerlendirdi: Enflasyonun geleceği ne olacak?
TCMB eski Araştırma Müdürü değerlendirdi: Enflasyonun geleceği ne olacak?

ŞUBAT ENFLASYONUNDA YÜZDE 40’IN ALTI

Şubat enflasyonuna yönelik tahminlerini de paylaşan Sarıkaya “TÜFE'yi doğrudan (alt kalemlerden gitmeden) mevsimsellikten arındırdığımızda ocak aylık enflasyonunu yüzde 3,1 hesaplıyoruz.

TCMB eski Araştırma Müdürü değerlendirdi: Enflasyonun geleceği ne olacak?

Bunun yaklaşık 0,6 puanının sağlık uygulama tebliğindeki değişiklikten geldiğini biliyoruz. Bu etkiyi hariç tuttuğumuzda aylık eğilim yüzde 2,5'e geriliyor. 

TCMB eski Araştırma Müdürü değerlendirdi: Enflasyonun geleceği ne olacak?

Aylık eğilim değişmez ve bu düzeyde kalırsa Şubat aylık ve yıllık enflasyonunu sırasıyla yüzde 2,8 ve yüzde 39,8 hesaplıyoruz. Elektrik tarife değişikliğinin etkisi sınırlı olacaksa, aylık eğilimde beklediğimiz iyileşmeyle birlikte bunun da altında bir rakam ihtimal dâhilinde görünüyor” dedi.

TCMB eski Araştırma Müdürü değerlendirdi: Enflasyonun geleceği ne olacak?

Sarıkaya, enerji fiyat ayarlamalarının resmi yıl sonu tahminiyle uyumlu tutulması ve ocakta yaşanan “koordinasyon kazası”nın tekrarlanmaması durumunda, nisanda yıllık enflasyonun yüzde 38'e, hatta daha altına inebileceğini belirtti.

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