TCMB eski Araştırma Müdürü değerlendirdi: Enflasyonun geleceği ne olacak?

ALTI AYDA BİR YENİ ENFLASYONİST ŞOK

Medyan enflasyonun, geçici şoklar ortadan kalktığında enflasyonun hangi seviyeye yakınsayacağını gösteren önemli bir gösterge olduğunu belirten Sarıkaya, “Tabi bizde altı ayda bir yeni bir enflasyonist şok (ücret olmasa yönetilen fiyat, otomatik vergi vs.) geldiğinden manşet rakamın medyana yakınsaması gecikmeli oluyor.