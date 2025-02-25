TCMB verileri açıklandı: Yurttaşın enflasyon beklentisi yükseldi!

TCMB, şubat ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerinde değişimler gözlendi.

TCMB verileri açıklandı: Yurttaşın enflasyon beklentisi yükseldi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:59

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.

YURTTAŞIN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Şubat ayında, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 0,1 puan düşerek yüzde 25,3’e, reel sektör için 1,9 puan gerileyerek yüzde 41,9’a indi. Hanehalkı enflasyon beklentisi ise 0,4 puan artarak yüzde 59,2’ye yükseldi. Ocak ayında hanehalkının enflasyon beklentisi 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesine gerilemişti.

Önümüzdeki 12 ayda enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı, geçen aya kıyasla 2,5 puan azalarak yüzde 28,3’e geriledi.

Bu veriler, piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve TÜİK ile ortak yürütülen tüketici eğilim anketinden elde ediliyor. Finans ve reel sektör uzmanları, imalat sanayi firmaları ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri değerlendirilerek hesaplanıyor.

TCMB, sektörel enflasyon verilerini Haziran 2024’ten itibaren yayımlamaya başlamıştı.


Etiketler: #TCMB #enflasyon #enflasyon beklentisi #tüik

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