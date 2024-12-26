TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının son faiz kararında indirime gitme kararı aldı. Buna göre, politika faizlerinde 250 baz puanlık bir indirim gerçekleştirildi.

Böylece faiz oranları yüzde 47.5 seviyesine geriledi. Politika faizlerinde yapılan 250 baz puanlık indirim, mevduat getirilerini nasıl etkiledi?

300 bin TL'nin bir aylık net getirisi mevcut piyasa koşullarında yeniden şekillenirken, 300 bin TL'nin mevduat getirisi ne kadar oldu? İşte mevduat faiz oranları…