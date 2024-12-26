TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!
TCMB, 2024 yılının son faiz kararını açıkladı. Bununla beraber bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 300 bin liranın 32 günlük getirisi merak konusu oldu. İşte 300 bin TL'nin mevduat getirisi…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının son faiz kararında indirime gitme kararı aldı. Buna göre, politika faizlerinde 250 baz puanlık bir indirim gerçekleştirildi.
Böylece faiz oranları yüzde 47.5 seviyesine geriledi. Politika faizlerinde yapılan 250 baz puanlık indirim, mevduat getirilerini nasıl etkiledi?
300 bin TL'nin bir aylık net getirisi mevcut piyasa koşullarında yeniden şekillenirken, 300 bin TL'nin mevduat getirisi ne kadar oldu? İşte mevduat faiz oranları…
TEB - Marifetli Hesap
Faiz Oranı: yüzde 53
Net Kazanç: 12.511,48 TL
Vade Sonu Tutar: 312.511,48 TL
İş Bankası - Vadeli TL Hesabı
Faiz Oranı: yüzde 42
Net Kazanç: 9.914,75 TL
Vade Sonu Tutar: 309.914,75 TL
Odea - Oksijen Hesap
Faiz Oranı: yüzde 53
Net Kazanç: 12.511,48 TL
Vade Sonu Tutar: 312.511,48 TL
ING - Turuncu Hesap
Faiz Oranı: yüzde 52
Net Kazanç: 12.275,41 TL
Vade Sonu Tutar: 312.275,41 TL
Alternatif Bank - VOV Hesap
Faiz Oranı: yüzde 53
Net Kazanç: 12.511,48 TL
Vade Sonu Tutar: 312.511,48 TL
Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: yüzde 47
Net Kazanç: 11.095,08 TL
Vade Sonu Tutar: 311.095,08 TL
DenizBank - E-Mevduat
Faiz Oranı: yüzde 50
Net Kazanç: 11.803,28 TL
Vade Sonu Tutar: 311.803,28 TL
HSBC - Modern Hesap
Faiz Oranı: yüzde 53
Net Kazanç: 12.511,48 TL
Vade Sonu Tutar: 312.511,48 TL
Enpara.com - Vadeli Hesap
Faiz Oranı: yüzde 43
Net Kazanç: 10.150,82 TL
Vade Sonu Tutar: 310.150,82 TL
Yapı Kredi - Dönüşüm Hesabı TL
Faiz Oranı: yüzde 45,75
Net Kazanç: 10.800 TL
Vade Sonu Tutar: 310.800 TL
Şekerbank - E-Mevduat Hesap
Faiz Oranı: yüzde 20
Net Kazanç: 4.721,31 TL
Vade Sonu Tutar: 304.721,31 TL
Akbank - Vadeli Hesap TL
Faiz Oranı: yüzde 49,5
Net Kazanç: 11.685,25 TL
Vade Sonu Tutar: 311.685,25 TL
Halkbank - E-Mevduat Hesabı
Faiz Oranı: yüzde 39
Net Kazanç: 9.206,56 TL
Vade Sonu Tutar: 309.206,56 TL
QNB - Kazandıran Günlük Hesap
Faiz Oranı: yüzde 48,5
Net Kazanç: 11.449,18 TL
Vade Sonu Tutar: 311.449,18 TL
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