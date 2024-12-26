TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!

TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!

TCMB, 2024 yılının son faiz kararını açıkladı. Bununla beraber bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 300 bin liranın 32 günlük getirisi merak konusu oldu. İşte 300 bin TL'nin mevduat getirisi…

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2024 Perşembe, 22:11
TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının son faiz kararında indirime gitme kararı aldı. Buna göre, politika faizlerinde 250 baz puanlık bir indirim gerçekleştirildi. 

Böylece faiz oranları yüzde 47.5 seviyesine geriledi. Politika faizlerinde yapılan 250 baz puanlık indirim, mevduat getirilerini nasıl etkiledi? 

300 bin TL'nin bir aylık net getirisi mevcut piyasa koşullarında yeniden şekillenirken, 300 bin TL'nin mevduat getirisi ne kadar oldu? İşte mevduat faiz oranları…

TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!

TEB - Marifetli Hesap

Faiz Oranı: yüzde 53

Net Kazanç: 12.511,48 TL

Vade Sonu Tutar: 312.511,48 TL

TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!

İş Bankası - Vadeli TL Hesabı

Faiz Oranı: yüzde 42

Net Kazanç: 9.914,75 TL

Vade Sonu Tutar: 309.914,75 TL

TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!

Odea - Oksijen Hesap

Faiz Oranı: yüzde 53

Net Kazanç: 12.511,48 TL

Vade Sonu Tutar: 312.511,48 TL

TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!

ING - Turuncu Hesap

Faiz Oranı: yüzde 52

Net Kazanç: 12.275,41 TL

Vade Sonu Tutar: 312.275,41 TL

TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!

Alternatif Bank - VOV Hesap

Faiz Oranı: yüzde 53

Net Kazanç: 12.511,48 TL

Vade Sonu Tutar: 312.511,48 TL

TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!

Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: yüzde 47

Net Kazanç: 11.095,08 TL

Vade Sonu Tutar: 311.095,08 TL

TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!

DenizBank - E-Mevduat

Faiz Oranı: yüzde 50

Net Kazanç: 11.803,28 TL

Vade Sonu Tutar: 311.803,28 TL

TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!

HSBC - Modern Hesap

Faiz Oranı: yüzde 53

Net Kazanç: 12.511,48 TL

Vade Sonu Tutar: 312.511,48 TL

TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!

Enpara.com - Vadeli Hesap

Faiz Oranı: yüzde 43

Net Kazanç: 10.150,82 TL

Vade Sonu Tutar: 310.150,82 TL

TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!

Yapı Kredi - Dönüşüm Hesabı TL

Faiz Oranı: yüzde 45,75

Net Kazanç: 10.800 TL

Vade Sonu Tutar: 310.800 TL

TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!

Şekerbank - E-Mevduat Hesap

Faiz Oranı: yüzde 20

Net Kazanç: 4.721,31 TL

Vade Sonu Tutar: 304.721,31 TL

TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!

Akbank - Vadeli Hesap TL

Faiz Oranı: yüzde 49,5

Net Kazanç: 11.685,25 TL

Vade Sonu Tutar: 311.685,25 TL

TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!

Halkbank - E-Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: yüzde 39

Net Kazanç: 9.206,56 TL

Vade Sonu Tutar: 309.206,56 TL

TCMB yılın son faiz kararında indirime gitti: İşte banka banka 300 bin liranın aylık getirisi!

QNB - Kazandıran Günlük Hesap

Faiz Oranı: yüzde 48,5

Net Kazanç: 11.449,18 TL

Vade Sonu Tutar: 311.449,18 TL

TCMB faiz banka Mevduat faizi

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