Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den TCMB faiz indirimi değerlendirmesi: 'Enflasyon nöbeti emekçide'
Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, TCMB’nin faiz indirim kararını değerlendirerek enflasyon yükünün emekçiye kaldığını vurguladı.
Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son faiz kararını değerlendirdi. Eğilmez, faiz indiriminin esnaf odaklı bir adım olduğunu ifade etti.
2024 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz indirimi kararı, ekonomistlerin gündemindeydi.
Eğilmez, faiz kararına dair şu değerlendirmeleri yaptı:
“TCMB, politika faizini 2,5 puan indirerek %47,5'a düşürdü. Son iki günde önce resmi enflasyonun yüzde 33 altında asgari ücret açıklanarak, ardından 2,5 puanlık faiz indirimiyle küçük ve büyük esnafın isteklerine yanıt verilmiş oldu. Enflasyon nöbeti hep olduğu gibi emekçide.”
TCMB, politika faizini 2,5 puan indirerek % 47,5'a düşürdü. Son iki günde önce resmi enflasyonun yüzde 33 altında asgari ücret açıklanarak, ardından 2,5 puanlık faiz indirimiyle küçük ve büyük esnafın isteklerine yanıt verilmiş oldu. Enflasyon nöbeti hep olduğu gibi emekçide.— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) December 26, 2024
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