Türkiye, market market 'ucuz'un peşinde: Endişe, stokçuluğa yöneltti!

3) Araştırma ile tüketicilerin yüzde 65,3’üçünün gereksinimi olmasa bile indirime girmiş ürünleri satın aldıklarını ya da gereksinimin üzerinde satın aldıklarını ortaya koymaktadır.

Bu durum tüketicilerin yüzde 73’ünün gelecekte fiyatların nasıl olacağını öngöremedikleri, hatta yüzde 74’ünün indirimli ürünü o anda satın almaz ise, 'sonraki günler o fiyata alamayacağı düşüncesinde' olduklarına ilişkin veri ile birlikte değerlendirildiğinde, tüketicilerde stok yapma eğiliminin güçlendiğine işaret etmektedir.