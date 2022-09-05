Türkiye, market market 'ucuz'un peşinde: Endişe, stokçuluğa yöneltti!

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2022 Pazartesi, 13:23
<p>Türkiye'de enflasyon rekor üstüne rekor kırarken, yurttaşın alım gücü fahiş fiyatların gölgesinde erimeye devam ediyor.</p> <p><strong>Tüketici Birliği Federasyonu</strong>'nun yaptığı araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 59,8’i indirimli ürün alabilmek için market market dolaşıyor.</p> <h2> </h2>

Türkiye'de enflasyon rekor üstüne rekor kırarken, yurttaşın alım gücü fahiş fiyatların gölgesinde erimeye devam ediyor.

Tüketici Birliği Federasyonu'nun yaptığı araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 59,8’i indirimli ürün alabilmek için market market dolaşıyor.

 

<p>Araştırmanın ortaya koyduğu açıklamada ise şunlar vurgulandı:</p> <p>''<em>Ortaya çıkan veriler, tüketicilerin ekonominin geleceğine ilişkin endişeli ve bu endişe nedeniyle stok yapma eğiliminde oldukları ve ekonomi yönetimi tarafından fiyatların düşmesini sağlamak için kamuya ait marketlerdeki indirimlerin beklenen çözümü oluşturmadığını ortaya koymaktadır.</em>''</p>

Araştırmanın ortaya koyduğu açıklamada ise şunlar vurgulandı:

''Ortaya çıkan veriler, tüketicilerin ekonominin geleceğine ilişkin endişeli ve bu endişe nedeniyle stok yapma eğiliminde oldukları ve ekonomi yönetimi tarafından fiyatların düşmesini sağlamak için kamuya ait marketlerdeki indirimlerin beklenen çözümü oluşturmadığını ortaya koymaktadır.''

<p>Yapılan araştırmada elde edilen veriler ise şöyle:</p> <p><strong>1)</strong> Tüketicilerin yüzde 59,8’i indirimli ürün alabilmek için zaman ve enerji harcamakta, birden fazla marketten alışveriş yapmaktadırlar.</p>

Yapılan araştırmada elde edilen veriler ise şöyle:

1) Tüketicilerin yüzde 59,8’i indirimli ürün alabilmek için zaman ve enerji harcamakta, birden fazla marketten alışveriş yapmaktadırlar.

<p><strong>2)</strong> Tüketicilerin yüzde 48’i gereksinimi olan ürünün indirime gitmesini beklemekte; yüzde 50,8’i ise, en ufak bir ürün için raflarda benzer ürünlerin fiyatlarını karşılaştırdıklarını belirtmektedirler.</p>

2) Tüketicilerin yüzde 48’i gereksinimi olan ürünün indirime gitmesini beklemekte; yüzde 50,8’i ise, en ufak bir ürün için raflarda benzer ürünlerin fiyatlarını karşılaştırdıklarını belirtmektedirler.

<p><strong>3)</strong> Araştırma ile tüketicilerin yüzde 65,3’üçünün gereksinimi olmasa bile indirime girmiş ürünleri satın aldıklarını ya da gereksinimin üzerinde satın aldıklarını ortaya koymaktadır.</p> <p>Bu durum tüketicilerin yüzde 73’ünün gelecekte fiyatların nasıl olacağını öngöremedikleri, hatta yüzde 74’ünün indirimli ürünü o anda satın almaz ise, '<strong>sonraki günler o fiyata alamayacağı düşüncesinde</strong>' olduklarına ilişkin veri ile birlikte değerlendirildiğinde, tüketicilerde<strong> stok yapma eğiliminin</strong> güçlendiğine işaret etmektedir.</p>

3) Araştırma ile tüketicilerin yüzde 65,3’üçünün gereksinimi olmasa bile indirime girmiş ürünleri satın aldıklarını ya da gereksinimin üzerinde satın aldıklarını ortaya koymaktadır.

Bu durum tüketicilerin yüzde 73’ünün gelecekte fiyatların nasıl olacağını öngöremedikleri, hatta yüzde 74’ünün indirimli ürünü o anda satın almaz ise, 'sonraki günler o fiyata alamayacağı düşüncesinde' olduklarına ilişkin veri ile birlikte değerlendirildiğinde, tüketicilerde stok yapma eğiliminin güçlendiğine işaret etmektedir.

<p><strong>TARIM KREDİ SINIFTA KALDI</strong></p> <p><strong>4)</strong> Gıda fiyatlarında düşüşün sağlanması için Tarım Kredi Kooperatiflerinde bir kısım ürünlerin fiyatlarında indirim yapılmasının etkileri de araştırmaya konu edilmiştir.</p> <p>Elde edilen sonuçlara göre; tüketicilerin yüzde 71,6’sının Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirime giren ürünleri, başka marketlerde daha ucuza satın alabilecekleri düşüncesinde olduklarını göstermektedir. Yine tüketicilerin yüzde 38,7’si Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışveriş yaptıklarını belirtmektedirler.</p>

TARIM KREDİ SINIFTA KALDI

4) Gıda fiyatlarında düşüşün sağlanması için Tarım Kredi Kooperatiflerinde bir kısım ürünlerin fiyatlarında indirim yapılmasının etkileri de araştırmaya konu edilmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre; tüketicilerin yüzde 71,6’sının Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirime giren ürünleri, başka marketlerde daha ucuza satın alabilecekleri düşüncesinde olduklarını göstermektedir. Yine tüketicilerin yüzde 38,7’si Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışveriş yaptıklarını belirtmektedirler.

<p><strong>YURTTAŞ, STOK YAPMA EĞİLİMİNDE</strong></p> <p><strong>5)</strong> Ortaya çıkan veriler, tüketicilerin ekonominin geleceğine ilişkin endişeli ve bu endişe nedeniyle stok yapma eğiliminde oldukları ve ekonomi yönetimi tarafından fiyatların düşmesini sağlamak için kamuya ait marketlerdeki indirimlerin beklenen çözümü oluşturmadığını ortaya koymaktadır.</p>

YURTTAŞ, STOK YAPMA EĞİLİMİNDE

5) Ortaya çıkan veriler, tüketicilerin ekonominin geleceğine ilişkin endişeli ve bu endişe nedeniyle stok yapma eğiliminde oldukları ve ekonomi yönetimi tarafından fiyatların düşmesini sağlamak için kamuya ait marketlerdeki indirimlerin beklenen çözümü oluşturmadığını ortaya koymaktadır.

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