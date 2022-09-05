Türkiye, market market 'ucuz'un peşinde: Endişe, stokçuluğa yöneltti!
Araştırmanın ortaya koyduğu açıklamada ise şunlar vurgulandı:
''Ortaya çıkan veriler, tüketicilerin ekonominin geleceğine ilişkin endişeli ve bu endişe nedeniyle stok yapma eğiliminde oldukları ve ekonomi yönetimi tarafından fiyatların düşmesini sağlamak için kamuya ait marketlerdeki indirimlerin beklenen çözümü oluşturmadığını ortaya koymaktadır.''
3) Araştırma ile tüketicilerin yüzde 65,3’üçünün gereksinimi olmasa bile indirime girmiş ürünleri satın aldıklarını ya da gereksinimin üzerinde satın aldıklarını ortaya koymaktadır.
Bu durum tüketicilerin yüzde 73’ünün gelecekte fiyatların nasıl olacağını öngöremedikleri, hatta yüzde 74’ünün indirimli ürünü o anda satın almaz ise, 'sonraki günler o fiyata alamayacağı düşüncesinde' olduklarına ilişkin veri ile birlikte değerlendirildiğinde, tüketicilerde stok yapma eğiliminin güçlendiğine işaret etmektedir.
TARIM KREDİ SINIFTA KALDI
4) Gıda fiyatlarında düşüşün sağlanması için Tarım Kredi Kooperatiflerinde bir kısım ürünlerin fiyatlarında indirim yapılmasının etkileri de araştırmaya konu edilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre; tüketicilerin yüzde 71,6’sının Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirime giren ürünleri, başka marketlerde daha ucuza satın alabilecekleri düşüncesinde olduklarını göstermektedir. Yine tüketicilerin yüzde 38,7’si Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışveriş yaptıklarını belirtmektedirler.
YURTTAŞ, STOK YAPMA EĞİLİMİNDE
5) Ortaya çıkan veriler, tüketicilerin ekonominin geleceğine ilişkin endişeli ve bu endişe nedeniyle stok yapma eğiliminde oldukları ve ekonomi yönetimi tarafından fiyatların düşmesini sağlamak için kamuya ait marketlerdeki indirimlerin beklenen çözümü oluşturmadığını ortaya koymaktadır.
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