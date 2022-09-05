Kremlin nedir, nerede? Kremlin sözcüsü kim? Kremlin Sarayı hangi ülkede?

05 Eylül 2022 Pazartesi, 12:01

Dış politika ve dünya gündemi haberlerinde sıkça gördüğümüz Kremlin kelimesi, en çok aratılan ifadelerden biridir. İşte, Kremlin ifadesi tam olarak nedir? sorusunun yanıtı...

KREMLİN NEDİR, NEREDE?



Kremlin, "kale", "hisar", "şato" anlamlarına gelen ve çoğu tarihi Rus kentinin merkezinde bulunan muhkim yapılar bütünüdür. En tanınmışları Moskova Kremlini'dir.

Moskova'daki Kremlin Sarayı, devrim öncesinde Rus çarlarının ikâmetgâhıydı. Moskova Irmağı'ndan 40 m yüksekte bulunan Borovitskiy Burnu üzerinde 28 hektarlık bir alana yayılan, çevresi 20 m yüksekliğinde 2 km'lik bir yalan yapıların en eskisi Spas na Boru (Ormandaki Kurtarıcı Aziz) Kilisesi'dir.



KREMLİN SARAYI HANGİ ÜLKEDE?



15. yüzyıl'da ilk Kremlin'in yerine İtalyan mimari anlayışında yeni bir saray yapıldı. 1487'de Beklemişhev Kulesi, 1490'da Borovitskaya Kulesi, Aziz Nikola ve Aziz Flor kapıları eklendi.

3. İvan döneminde birkaç katedral daha yapıldı. Dini yapılar Bizans, diğer yapılar İtalyan etkisi taşırlar. 1527'den sonra yapılan değişiklikleri Alman, İngiliz ve Hollandalı mimarlar gerçekleştirdi. Kremlin'in önemli yapılarından olan Büyük İvan Çan Kulesi'nin yapımına 1505'te başlanıp 1600'de tamamlandı. Kulede dünyanın en büyük çanı olan 218 ton ağırlığındaki Çar Kolokol (Çanların Çarı) bulunur. 1838-1849 yılları arasında Bolşoy Kremlyovskiy Dvoryets (Büyük Saray) inşa edildi. 1932-1934'te Kremlin Tiyatrosu, 1961'de Kongreler Sarayı yapıldı.

Günümüzde Kremlin, Rusya'nın bir simgesi durumuna gelmiştir.

KREMLİN SÖZCÜSÜ KİM?

Kremlin'in sözcüsü, Dmitri Sergeyeviç Peskov'dur. Peskov, Rus diplomat, çevirmen ve Türkologdur. 2012'den beri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü olarak görev almaktadır.



KREMLİN SARAYI'NI KİM YAPTIRDI?

Rusya'nın gözdesi olan sarayın mimarları; Konstantin Thon, Nikolay Ivanovitsj Tsjitsjagov'dur.

KREMLİN SARAYI KAÇ ODALI?

Kremlin Sarayı, 125 metre uzunluğunda, 47 metre yüksekliğindedir. Sarayın toplam alanı yaklaşık 25.000 metrekaredir. Ayrıca Kremlin Sarayı'nın odası 700'den fazladır. Saray'ın binaları iç avluya sahip bir şekil oluşturmaktadır.