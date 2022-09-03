Kıdem tazminatı nedir, nasıl hesaplanır? 2022 kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar?
Kıdem tazminatı hesaplama, enflasyon rakamlarının açıklanması beklenirken, birlikte birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Temmuz ayında asgari ücrete gelen ara zam sonrasında kıdem tazminatı tavan fiyatı da değişmiş oldu.
Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da arttı. İşte, kıdem tazminatıyla ilgili merak edilenler...
KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
4857 sayılı İş Kanunu ile şartları belirlenen kıdem tazminatı, çalışanlara maddi güvence sağlarken işverenlere de çalışan sirkülasyonunun önüne geçme imkânı tanımaktadır.
Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu bir şirkette her bir yıla karşılık olarak işçiye çalıştığı yıl kadar toplu olarak ödenen tazminattır.
2022 YILI İÇİN KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.
SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan herkes tavan rakamdan yararlanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.
Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.
KIDEM TAZMİNATINI ŞARTLARI NELER?
*4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi statüsünde çalışmak
*Mevcut iş yerinde en azından bir yıllık süre boyunca çalışmış olmak
*İş sözleşmesinin, kanuni olarak belirlenmiş olan belirli nedenlerden dolayı feshedilmesi
*Kıdem tazminatı konusunda zaman aşımı süresi olarak belirlenen 5 yıllık süre içinde kıdem tazminatının talep edilmesi
*Kıdem tazminatı almak isteyen işçinin, belirli koşulları sağlamış olması ve kanuni olarak belirlenmiş olan nedenlerden dolayı işten ayrılmış olması gereklidir.
KENDİ İSTEĞİYLE İŞTEN AYRILAN TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?
şçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alması belirli durumlarda mümkündür. İşverenin işçiyi hiçbir haksız nedene dayanmaksızın işten çıkarması halinde kıdem tazminatı ödemek zorunda olmasının yanı sıra, işverenin işçiye karşı kötü niyetli davranışlarda bulunması veya işçinin iş yerinde çalışırken sağlığını yitirme tehlikesi söz konusu olduğu durumlarda işçi kendi isteğiyle işten ayrılıyor olsa bile kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.
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