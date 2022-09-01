ÖMK nedir, ÖMK iptal mi edildi?

01 Eylül 2022 Perşembe, 13:25

Sosyal medyada sık sık gündem olan ve hakkında bir çok gönderi paylaşılan ÖMK kısaltması birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yurttaşlar ÖMK nedir, sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. İşte yanıtı...

ÖMK NEDİR?

ÖMK açılımı Öğretmen Meslek Kanunu'dur. Geçen aylarda kabul edilen bu kanun ile öğretmenler artık 3 farklı kategoride değerlendirilecek. Mesleğe ilk adım atan öğretmen normal öğretmen sıfatıyla, 10 yıllık görev süresini dolduran öğretmenler uzman öğretmen sıfatıyla, 20 yıllık görev süresini dolduranlar ise Başöğretmen sıfatıyla kategorize edilecek. Fakat uzman ve başöğretmen olabilmek için belli şartlar bulunuyor.

ÖMK İPTAL EDİLDİ Mİ?

Öğretmenlik Meslek Kanunu iptali birçok gerekçeyle gündeme gelse de henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu konu gündeme gelmedi ve kabul görmedi. ÖMK iptali için öğretmenler sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya devam ediyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI NELERDİR?

180 saatlik bir kurs alıp bu kurstan sınav olmanız gerekmektedir. Sınavı başarılı bir şekilde geçtiğiniz takdirde artık uzman öğretmenlik kariyerine ulaşmış olacaksınız. Eğer öğretmen yüksek lisans yaptıysa uzman öğretmenlik sınavına girmek zorunda değildir. Yüksek Lisans’ın tezli veya tezsiz olması ise herhangi bir farklılık doğurmuyor.

BAŞÖĞRETMENLİK ŞARTLARI NELERDİR?

240 saatlik bir kursun sonucunda alınacak 70 ve üzeri puanda başöğretmen olabilirsiniz. Yine maaş artışı yaşanacağı gibi farklı haklar da elde edebileceksiniz.