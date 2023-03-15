Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2023 Çarşamba, 18:20
<p>Togg'un fiyatının açıklanmasının ardından otomobilseverler Türkiye'de satılan en uygun elektrikli araçları incelemeye başladı. İşte Türkiye'de en uygun fiyatlı elektrikli araçlar...</p>

Togg'un fiyatının açıklanmasının ardından otomobilseverler Türkiye'de satılan en uygun elektrikli araçları incelemeye başladı. İşte Türkiye'de en uygun fiyatlı elektrikli araçlar...

<p><strong>Leapmotor T03: 749 bin TL</strong></p>

Leapmotor T03: 749 bin TL

<p><strong>Opel Corsa-e: 879 bin 900 TL</strong></p>

Opel Corsa-e: 879 bin 900 TL

<p><strong>Renault Zoe: 899 bin 900 TL</strong></p>

Renault Zoe: 899 bin 900 TL

<p><strong>DFSK Seres 3: 910 bin TL</strong></p>

DFSK Seres 3: 910 bin TL

<p><strong>Mini Cooper SE: 913 bin 240 TL</strong></p>

Mini Cooper SE: 913 bin 240 TL

<p><strong>Citroen e-C4: 934 bin 600 TL</strong></p>

Citroen e-C4: 934 bin 600 TL

<p><strong>Hyundai Kona elektrik: 937 bin 166 TL</strong></p>

Hyundai Kona elektrik: 937 bin 166 TL

<p><strong>Togg T10X: 953 bin TL</strong></p>

Togg T10X: 953 bin TL

<p><strong>Citroen e-C4 X: 958 bin 700 TL</strong></p>

Citroen e-C4 X: 958 bin 700 TL

<p><strong>Opel Mokka-e: 966 bin 900 TL</strong></p>

Opel Mokka-e: 966 bin 900 TL

<p><strong>Peugeot e-2008: 1 milyon 2 bin 381 TL</strong></p>

Peugeot e-2008: 1 milyon 2 bin 381 TL

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