Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var
Togg'un fiyatının açıklanmasının ardından otomobilseverler Türkiye'de satılan en uygun elektrikli araçları incelemeye başladı. İşte Türkiye'de en uygun fiyatlı elektrikli araçlar...
Leapmotor T03: 749 bin TL
Opel Corsa-e: 879 bin 900 TL
Renault Zoe: 899 bin 900 TL
DFSK Seres 3: 910 bin TL
Mini Cooper SE: 913 bin 240 TL
Citroen e-C4: 934 bin 600 TL
Hyundai Kona elektrik: 937 bin 166 TL
Togg T10X: 953 bin TL
Citroen e-C4 X: 958 bin 700 TL
Opel Mokka-e: 966 bin 900 TL
Peugeot e-2008: 1 milyon 2 bin 381 TL
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