''Rahatlıkla alınabilecek'' Togg'un fiyatı: 953 bin lira!

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 19:39

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 20:00

CNN Türk ve Kanal D'nin 6 Ocak 2020'de yaptığı ortak yayında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un fiyatı ile ilgili ''Halkımızın inanıyorum ki cebini de rahatlıkla, sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum. Bir defa bu olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez'' ifadelerini kullanmıştı.

Togg'un yüzde 10'luk ÖTV dilimine giren T10X modelinin başlangıç fiyatı ise 953 bin lira olarak açıklandı. Bu fiyat Türkiye'de çalışan bir asgari ücretlinin 9 yıl 4 aylık kazancının üzerinde olması ile dikkat çekti.

Türkiye'de üretilen ve şu anda yüzde 45 ÖTV alınarak 392 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Fiat Egea sedan ülkemizde 2022 yılında 68 bin 779 adet satılmıştı. Togg'un ise 2024 yılına kadar 20 bin adet araç üretmesi bekleniyor. 953 bin liradan başlayan fiyatların 20 bin adetlik düşük arz nedeniyle olabileceği ve Erdoğan'ın ''sürümden kazanma felsefesi''nin dışına çıkıldığı yorumları yapılmaya başlandı.