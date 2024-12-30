Türkiye'de 2024 yılında hangi ürün ne kadar zamlandı? Doğalgaz, akaryakıt, eğitim...

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

2024 yılında köprü ve otoyollara 3 defa zam yapılırken, artış oranları şöyle gerçekleşti: 31 Aralık 2023 tarihinde otomobiller için 8,5 TL olan İstanbul'daki Boğaz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki tek yön geçiş ücreti son 1 yılda 33 TL oldu.

Böylece son 1 yılda yüzde 288 zam yapılmış oldu. 31 Aralık 2023 tarihinde otomobiller için 19 TL olan İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tek yön geçiş ücreti son 1 yılda 70 TL'ye çıktı. Böylece son 1 yılda yüzde 268 zam yapılmış oldu. 31 Aralık 2023 tarihinde 53 TL olan Avrasya Tüneli'nde gündüz otomobil geçiş ücreti, son 1 yılda 156 TL'ye çıktı. Böylece son 1 yılda yüzde 194,3 zam yapılmış oldu. 31 Aralık 2023 tarihinde otomobiller için 184,5 TL olan Osmangazi Köprüsü tek yön geçiş ücreti, son 1 yılda 555 TL oldu. Böylece son 1 yılda yüzde 200,8 zam yapılmış oldu. 31 Aralık 2023 tarihinde otomobiller için 205 TL olan 1915 Çanakkale Köprüsü tek yön geçiş ücreti, son 1 yılda 585 TL'ye çıktı. Böylece son 1 yılda yüzde 185,3 zam yapılmış oldu.