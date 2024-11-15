Ünlü altın uzmanından altın ve konut piyasası uyarısı: Yatırımcılar ne yapmalı?

MALİYETLERİN ARTMASI KAÇINILMAZ

TÜİK’in verilerine göre, inşaat maliyet endeksinin yıllık yüzde 38,93 oranında arttığını, Türkiye genelinde ekim ayında konut satışlarının yüzde 76,1 oranında yükseldiğini ifade eden Memiş, inşaat maliyetlerindeki artışın dolardan etkileneceğini dolayısıyla doların serbest bırakılması halinde maliyetlerin daha da artmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Faiz oranlarının da konut talebine etkisinin büyük olduğunu vurgulayan Memiş, "TCMB faiz indirimlerine başladığında talepte hızlanma normaldir. Hem kurdaki yükselme hem de faiz indirimi aynı döneme denk geldiğinde konut fiyatlarının düşmesini beklemek doğru olmaz" dedi.