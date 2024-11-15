Ünlü altın uzmanından altın ve konut piyasası uyarısı: Yatırımcılar ne yapmalı?
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara altın ve konut piyasasında dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş köşe yazısında altın fiyatlarındaki güncel duruma dair görüşlerini paylaştı:
"Altın fiyatları beklenen düzeltmeyi yaptı. Altının ons ve gram fiyatları iki ayın en düşük seviyesine indi. Ons altın 2 bin 790 dolardan 2 bin 536 dolara, gram altın ise 3 bin 190 liradan 2 bin 960 liraya düştü ve yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti"
Altın fiyatlarının düşüş nedenlerini ise şu şekilde sıraladı:
- Teknik düzeltme
- Trump’ın seçilmesiyle altın yerine Bitcoin’e yönelim
- Dolar endeksinin 106,99 seviyesine yükselmesi
- Jeopolitik gerilimlerin durağanlaşması
Bu faktörlerin etkisiyle altın fiyatlarının düşüşe geçtiğini belirten Memiş, birçok yatırımcının fiyatların 11 ay süren yükselişine alıştığını ve düşüş uyarılarını dikkate almayanların şimdi panik yaşadığını ifade etti.
Memiş, konut yatırımına dair artan sorulara yanıt verdi:
"Ev alacaktım, fiyatlar daha düşer mi? Kapora verdim, şimdi ne yapmalıyım? Altın satıp ev almak mantıklı mı?" sorularının arttığını belirtti ve rakamlarla konut piyasasına dair bilgiler sundu.
MALİYETLERİN ARTMASI KAÇINILMAZ
TÜİK’in verilerine göre, inşaat maliyet endeksinin yıllık yüzde 38,93 oranında arttığını, Türkiye genelinde ekim ayında konut satışlarının yüzde 76,1 oranında yükseldiğini ifade eden Memiş, inşaat maliyetlerindeki artışın dolardan etkileneceğini dolayısıyla doların serbest bırakılması halinde maliyetlerin daha da artmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Faiz oranlarının da konut talebine etkisinin büyük olduğunu vurgulayan Memiş, "TCMB faiz indirimlerine başladığında talepte hızlanma normaldir. Hem kurdaki yükselme hem de faiz indirimi aynı döneme denk geldiğinde konut fiyatlarının düşmesini beklemek doğru olmaz" dedi.
Memiş, konutun bulunduğu bölge, fiyatı ve getirisinin göz önünde bulundurulması gerektiğini, altın yatırımlarında ise "Kaç gram aldım, kaç gram sattım?" anlayışının yatırımcıya fayda sağlayacağını belirtti.
"ALTIN EN KAZANÇLI YATIRIM ARAÇLARINDAN BİRİ"
Altın fiyatlarının geçici bir düzeltme yaptığını ancak yıllık bazda kalıcı bir düşüş beklemediğini söyleyen Memiş, "Türkiye'de gram altın 30 yıldır en kazançlı yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor" ifadesini kullandı ve altının cazibesine kapılıp konut fırsatlarının kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.
Son olarak altını "gerçek para" olarak görmenin ve fiyatına değil miktarına odaklanmanın önemini belirterek, "Evimi alacak kadar nakit param varsa ben alır işime bakardım" diyen Memiş, önerilerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayarak sözlerini tamamladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile görüşmesini anlattı
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- AKP'li başkandan 'torpil' savunması
- 2 çocuk vurulmuş halde ölü bulundu!
- İşte Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin fotoğrafı
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- 'Bundan 25 gün önce de...'
- 'Erdoğan' zirvesi sonrası MHP'den bir paylaşım daha!
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi