Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Kasım 2024 altın fiyatları...

7 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 7 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Kasım 2024 altın fiyatları...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 09:36

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle düşmeye devam ediyor. Yeni günde düşen ons altın fiyatları sabah saatlerinde 2 bin 560 dolar seviyelerinde bulunuyor. 

Yurtiçinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne 2 bin 830 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 4 bin 880 TL, Cumhuriyet altını ise 19 bin 441 TL seviyelerinden satılıyor.


Etiketler: #gram altın #çeyrek altın #Cumhuriyet altını #altın

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