Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Kasım 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 15.11.2024 - 09:36

Güncelleme: 15.11.2024 - 09:36

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle düşmeye devam ediyor. Yeni günde düşen ons altın fiyatları sabah saatlerinde 2 bin 560 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Yurtiçinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne 2 bin 830 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 4 bin 880 TL, Cumhuriyet altını ise 19 bin 441 TL seviyelerinden satılıyor.