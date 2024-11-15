Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Kasım 2024 altın fiyatları...
7 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 7 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Ons altın fiyatı yeniden konumlanmalar nedeniyle düşmeye devam ediyor. Yeni günde düşen ons altın fiyatları sabah saatlerinde 2 bin 560 dolar seviyelerinde bulunuyor.
Yurtiçinde ise gram altın fiyatı bu gerilemeden etkilenmiş görünüyor. Altının gram fiyatı, yeni güne 2 bin 830 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın 4 bin 880 TL, Cumhuriyet altını ise 19 bin 441 TL seviyelerinden satılıyor.
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