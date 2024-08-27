Ünlü İngiliz ekonomistten Mehmet Şimşek senaryosu! 'Giderse...'

Bakanlıktan ve Mehmet Şimşek'ten konuya dair yalanlama yapılırken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem ve incelemelerin başlatıldığını duyurdu.