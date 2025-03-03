Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?
Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Uzmanlar fiyatları etkileyebilecek yedi önemli faktöre dikkat çekiyor.
Altın fiyatları yılbaşından bu yana önemli bir yükseliş kaydederek rekor seviyelere ulaştı.
Geçtiğimiz hafta ons başına 2 bin 953 dolara kadar çıkan kıymetli metal, doların güç kazanmasıyla birlikte 2 bin 850 dolar seviyesine geriledi.
Uzmanlar, uzun vadede yükselişin sürebileceğini ancak bazı faktörlerin kısa vadede fiyatları baskılayabileceğini belirtiyor.
YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?
Goldman Sachs Research, altının önümüzdeki dönemde yükseliş trendini sürdüreceğini öngörüyor.
Analist Lina Thomas’a göre, fiyatlar 2025 yılı sonuna kadar ons başına 3 bin 100 dolara ulaşabilir.
Ancak küresel belirsizliklerin artması durumunda bu seviyenin 3 bin 300 dolara kadar çıkma ihtimali bulunuyor.
ABD KÜRESEL ALTIN TALEBİNİ ARTIRIYOR
Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, son dönemde ABD’deki kasalara büyük miktarda altın taşındı.
Küresel piyasalarda, ABD’li bankalar ve yatırımcıların altına olan ilgisinin arttığı belirtilirken, gümrük vergisi tehditlerinin de fiyatları etkileyebileceği ifade ediliyor.
ALTININ ÖNÜNÜ KESEBİLECEK 7 FAKTÖR
Jeopolitik Risklerin Azalması: Rusya-Ukrayna savaşına dair ateşkes ihtimali, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi azaltabilir.
Enflasyonun Etkisi: ABD Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve enflasyon beklentileri, altının yükselişini sınırlayabilir.
Bitcoin’deki Hareketlilik: Kripto para piyasasındaki dalgalanmalar, yatırımcıların altın yerine farklı varlıklara yönelmesine neden olabilir.
Gümrük Vergileri ve Tarifeler: ABD’nin Çin ve diğer ülkelere uyguladığı gümrük vergileri, piyasalarda belirsizliğe yol açabilir.
Çin Borsalarındaki Canlanma: Çin’de borsaların güç kazanması, yatırımcıların altın yerine hisse senetlerine yönelmesine neden olabilir.
ABD’nin Mali Politikaları: ABD’de vergi kesintileri ve bütçe açıkları, doların gücünü etkileyerek altının seyrini değiştirebilir.
Mevsimsel Etkilerin Sonlanması: Altının fiyatını destekleyen mevsimsel talebin sona ermesi fiyatların gerilemesine yol açabilir.
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