Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Uzmanlar fiyatları etkileyebilecek yedi önemli faktöre dikkat çekiyor.

Haber Merkezi
03 Mart 2025 Pazartesi, 15:42
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Altın fiyatları yılbaşından bu yana önemli bir yükseliş kaydederek rekor seviyelere ulaştı. 

Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Geçtiğimiz hafta ons başına 2 bin 953 dolara kadar çıkan kıymetli metal, doların güç kazanmasıyla birlikte 2 bin 850 dolar seviyesine geriledi. 

Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Uzmanlar, uzun vadede yükselişin sürebileceğini ancak bazı faktörlerin kısa vadede fiyatları baskılayabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Goldman Sachs Research, altının önümüzdeki dönemde yükseliş trendini sürdüreceğini öngörüyor.

Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Analist Lina Thomas’a göre, fiyatlar 2025 yılı sonuna kadar ons başına 3 bin 100 dolara ulaşabilir. 

Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Ancak küresel belirsizliklerin artması durumunda bu seviyenin 3 bin 300 dolara kadar çıkma ihtimali bulunuyor.

Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

ABD KÜRESEL ALTIN TALEBİNİ ARTIRIYOR

Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, son dönemde ABD’deki kasalara büyük miktarda altın taşındı. 

Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Küresel piyasalarda, ABD’li bankalar ve yatırımcıların altına olan ilgisinin arttığı belirtilirken, gümrük vergisi tehditlerinin de fiyatları etkileyebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

ALTININ ÖNÜNÜ KESEBİLECEK 7 FAKTÖR

Jeopolitik Risklerin Azalması: Rusya-Ukrayna savaşına dair ateşkes ihtimali, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi azaltabilir.

Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Enflasyonun Etkisi: ABD Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve enflasyon beklentileri, altının yükselişini sınırlayabilir.

Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Bitcoin’deki Hareketlilik: Kripto para piyasasındaki dalgalanmalar, yatırımcıların altın yerine farklı varlıklara yönelmesine neden olabilir.

Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Gümrük Vergileri ve Tarifeler: ABD’nin Çin ve diğer ülkelere uyguladığı gümrük vergileri, piyasalarda belirsizliğe yol açabilir.

Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Çin Borsalarındaki Canlanma: Çin’de borsaların güç kazanması, yatırımcıların altın yerine hisse senetlerine yönelmesine neden olabilir.

Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

ABD’nin Mali Politikaları: ABD’de vergi kesintileri ve bütçe açıkları, doların gücünü etkileyerek altının seyrini değiştirebilir.

Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Mevsimsel Etkilerin Sonlanması: Altının fiyatını destekleyen mevsimsel talebin sona ermesi fiyatların gerilemesine yol açabilir.

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