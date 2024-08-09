Vergiler artırılmıştı! Yurtdışı siparişlerinde yeni düzenleme

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2024 Cuma, 17:15
Vergiler artırılmıştı! Yurtdışı siparişlerinde yeni düzenleme

Yurtdışı siparişlerinde yeni dönem başlıyor.

Vergiler artırılmıştı! Yurtdışı siparişlerinde yeni düzenleme

Cnbc-e'den Fırat Gazel'in haberine göre Gümrükler Genel Müdürlüğü, bundan böyle Türkiye’ye gelen her paketin hangi alışveriş sitesinden geldiğinin dijital ortamda kendisine bildirilmesini istedi. 

Vergiler artırılmıştı! Yurtdışı siparişlerinde yeni düzenleme

Kargo ve lojistik şirketleri her paket için bu bildirimi yapacak.

Vergiler artırılmıştı! Yurtdışı siparişlerinde yeni düzenleme

Böylece kimin yurtdışından hangi alışveriş sitesinden ürün aldığı takip edilebilecek. 

Vergiler artırılmıştı! Yurtdışı siparişlerinde yeni düzenleme

Coğrafi sınırlama yapılmaksızın tüm ülkelerden gelen paketler için bu uygulama yürürlüğe girecek.

Vergiler artırılmıştı! Yurtdışı siparişlerinde yeni düzenleme

Yeni sistemin 15 Ağustos’a yetiştirilmesi istenirken, uygulamanın basitleştirilmiş gümrük beyannamelerinde "pazaryeri" isimli bir alan oluşturularak yapılması talep edildi. 

Vergiler artırılmıştı! Yurtdışı siparişlerinde yeni düzenleme

Doğru bilgi aktarılmaması durumunda operatör şirketlere ceza uygulanacak.

Vergiler artırılmıştı! Yurtdışı siparişlerinde yeni düzenleme

Kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’ye hızlı kargo ya da posta yoluyla getirilen ürünler için gümrük vergileri büyük oranda arttırıldı.

Vergiler artırılmıştı! Yurtdışı siparişlerinde yeni düzenleme

Gümrük müşaviri olmaksızın çekilebilecek ürünler için toplam değer sınırı 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürülmüştü.

Vergiler artırılmıştı! Yurtdışı siparişlerinde yeni düzenleme

2009’da 1500 Euro olan sınırın zaman içinde önce 150 Euro'ya, şimdi de 30 Euro'ya düşmesiyle birlikte yurt dışından alışverişlerin, gümrük müşaviri bedeli, gümrük vergisi ve ek gümrük vergisi yükü sebebiyle büyük oranda düşeceği hesap ediliyor.

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