Yabancılar tahminlerini açıkladı... Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!
2024 yılına 30,36 TL seviyesinden başlayan Dolar/TL, geçen yedi ayda yaklaşık yüzde 8 değer kazandı ve temmuz ayı itibariyle 32,70 civarına kadar ulaştı.
İktidarın 'yüksek faiz düşük döviz politikası' yabancıların gözünde Türkiye'yi carry trade cennetine çevirdi.
Yabancı yatırımcılar da faizden para kazanmak için Türk piyasalarına adeta akın etti.
Politika faizini mart ayında yüzde 50'ye yükselten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) nisan, mayıs ve haziran aylarında pas geçti.
Uluslararası yatırım kuruluşların faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini ve Dolar/TL kuruna dair tahminleri de belli oldu.
Dünyaca ünlü uluslararası banka HSBC, Merkez Bankası'ndan bu yıl faiz indirimi beklemediğini aktardı.
Banka, 2024 yıl sonu dolar kuru tahmini ise 36 TL olarak açıkladı.
ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley de Dolar/TL kurunun 2025 yılının ortasında 39'a yükseleceğini öngördü.
Bank of America kurun yıl sonunda 38 lirayı göreceğini savundu.
Foreks anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ise kurun en yüksek 38 lira seviyesini göreceği yönünde oldu.
İlgili Haberler
- Dolar ve Euro yükselişle başladı! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 9 Temmuz 2024 döviz fiyatları
- BYD: Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapacak olan Çinli otomotiv devi hakkında neler biliniyor?
- O markaya 145,8 milyon dolar ceza: ABD aşırı karbondioksit emisyonu tespit etti...
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebioğlu’ndan ‘Müge Anlı’ çıkışı: 'Pişman olacak'
- En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
- Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
- SHP yeniden siyasette!
- İBB bir bir geri alıyor!
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- AKP'li seçmen Özel'in en çok 'o söylemini' destekliyor
- Cenk Tosun o görüntüler hakkında konuştu!
- İşte en çok dinlediği 15 şarkı!