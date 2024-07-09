Yabancılar tahminlerini açıkladı... Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2024 Salı, 14:25
Yabancılar tahminlerini açıkladı... Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!

2024 yılına 30,36 TL seviyesinden başlayan Dolar/TL, geçen yedi ayda yaklaşık yüzde 8 değer kazandı ve temmuz ayı itibariyle 32,70 civarına kadar ulaştı.

Yabancılar tahminlerini açıkladı... Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!

İktidarın 'yüksek faiz düşük döviz politikası' yabancıların gözünde Türkiye'yi carry trade cennetine çevirdi. 

Yabancılar tahminlerini açıkladı... Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!

Yabancı yatırımcılar da faizden para kazanmak için Türk piyasalarına adeta akın etti.

Yabancılar tahminlerini açıkladı... Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!

Politika faizini mart ayında yüzde 50'ye yükselten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) nisan, mayıs ve haziran aylarında pas geçti.

Yabancılar tahminlerini açıkladı... Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!

Uluslararası yatırım kuruluşların faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini ve Dolar/TL kuruna dair tahminleri de belli oldu.

Yabancılar tahminlerini açıkladı... Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!

Dünyaca ünlü uluslararası banka HSBC, Merkez Bankası'ndan bu yıl faiz indirimi beklemediğini aktardı. 

Yabancılar tahminlerini açıkladı... Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!

Banka, 2024 yıl sonu dolar kuru tahmini ise 36 TL olarak açıkladı.

Yabancılar tahminlerini açıkladı... Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley de Dolar/TL kurunun 2025 yılının ortasında 39'a yükseleceğini öngördü.

Yabancılar tahminlerini açıkladı... Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!

Bank of America kurun yıl sonunda 38 lirayı göreceğini savundu. 

Yabancılar tahminlerini açıkladı... Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!

Foreks anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ise kurun en yüksek 38 lira seviyesini göreceği yönünde oldu.

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