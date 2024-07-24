Yabancılardan çarpıcı Türkiye raporu: Dolar o tarihte 36 lirayı görecek!

"TERCİH ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Raporda daha sıkı para ve maliye politikasının enflasyonda daha hızlı bir düşüşe ve dış açıkta daha hızlı bir iyileşmeye yol açabileceği belirtilerek "Ancak politika yapıcıların ekonomiyi yumuşatmak için daha kademeli bir makro ayarlamayı tercih ettiğini düşünmeye devam ediyoruz" dendi.