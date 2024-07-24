Yabancılardan çarpıcı Türkiye raporu: Dolar o tarihte 36 lirayı görecek!
Britanya merkezli yatırım bankası HSBC, yeni raporunda Türkiye için enflasyon, büyüme ve dolar kuru tahmini yaptı.
"TERCİH ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Raporda daha sıkı para ve maliye politikasının enflasyonda daha hızlı bir düşüşe ve dış açıkta daha hızlı bir iyileşmeye yol açabileceği belirtilerek "Ancak politika yapıcıların ekonomiyi yumuşatmak için daha kademeli bir makro ayarlamayı tercih ettiğini düşünmeye devam ediyoruz" dendi.
Banka, 2025 yılı büyüme tahminini değiştirmeyerek yüzde 3,6'da tuttu.
BEKLENENDEN DÜŞÜK GERÇEKLEŞTİ
Haziran ayı enflasyonunun temel aylık fiyat artış hızının yavaşlaması nedeniyle beklenenden daha düşük gerçekleştiği aktarıldı.
Raporda, daha önce yüzde 48 ve yüzde 29 olan 2024 sonu ve 2025 sonu TÜFE beklentileri sırasıyla yüzde 44,6 ve yüzde 27,7 olarak değiştirildi.
"SENARYOMUZ YIL BOYUNCA DEĞİŞTİRİLMEMESİ YÖNÜNDE"
CNBC-e'nin aktardığına göre raporda şunlar kaydedildi:
"Para politikasına ilişkin baz senaryomuz yıl boyunca faiz oranlarının değiştirilmemesi yönündedir. Tahminlerimize göre reel politika faizi kasım ayından itibaren önemli ölçüde pozitif olacak.
Ancak şimdilik 4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin bir miktar erken olabileceğini düşünmeye devam ediyoruz. Yüksek enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin temel kaynakları olmaya devam etmektedir"
ALTIN İTHALATINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Hükümetin altın ithalatını sınırlama kararının etkili olduğunu ve altın ithalatının yılın ilk beş ayında yıllık bazda yüzde 54 düştüğünü hatırlatan HSBC, "Çekirdek ithalat şu ana kadar daha dirençli seyretti. Yine de, yakın zamanda 2024-2025 cari açık tahminlerimizde küçük bir aşağı yönlü revizyon yaptık" dedi.
Raporda, dolar kuru konusunda ise şu yorum yapıldı:
"TL konusunda yapıcıyız. Para birimi için düşük enflasyon reel faizler kanalıyla destekleyici olmaktadır. Şimdiye kadar, yükselen nominal faiz oranları, reel faizleri artırma ve dolarizasyon sürecini destekleme konusunda ağır bir iş yapmak zorundaydı. Bundan böyle reel faizlerin pozitif dinamiği enflasyondaki düşüşten kaynaklanabilir.
YIL SONU TAHMİNLERİ
Reel faizlerin 2024 yılı sonuna kadar önemli ölçüde pozitif hale gelebileceğine ve TL'nin cazibesini daha da artıracağına inanıyoruz. Dolar/TL'yi yıl sonunda 36 seviyesinde görüyoruz."
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