Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı.

AA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:36
Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlem sona erdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan  yapılan duyuruda, TCMB'nin, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerini gözden geçirdiği belirtildi. 

Bu kapsamda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işleminin karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığı bildirilen duyuruda, "Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar dolar karşılığı iyileşme sağlanmıştır" denildi.


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