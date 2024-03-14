Yatırımcılar dikkat... ABD'li banka devi JP Morgan'dan altın tahmini: Yükseliş sürecek mi?

JPMorgan'ın Küresel Emtia Araştırma Başkanı ons altında fiyatın bu yıl 2500 dolara ulaşmasını bekliyor. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2024 Perşembe, 10:07
Yatırımcılar dikkat... ABD'li banka devi JP Morgan'dan altın tahmini: Yükseliş sürecek mi?

Altın, JPMorgan Chase & Co. Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva'ya göre, fiyatının bu yıl ons başına 2 bin 500 dolara ulaşma potansiyeli var.

Yatırımcılar dikkat... ABD'li banka devi JP Morgan'dan altın tahmini: Yükseliş sürecek mi?

Natasha Kaneva, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, külçenin cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 195,15 dolara ulaşmasının ardından "2 bin 500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde” dedi.

Yatırımcılar dikkat... ABD'li banka devi JP Morgan'dan altın tahmini: Yükseliş sürecek mi?

Kaneva, bu fiyat hedefine ulaşmak için "Enflasyonda ve iş sayılarında ılımlılığın devam ettiğine ve Fed'in gerçekten kesinti yaptığına dair teyitlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar dikkat... ABD'li banka devi JP Morgan'dan altın tahmini: Yükseliş sürecek mi?

Fed'in uzun süredir beklenen daha gevşek para politikasına yönelmesinin, tahvil gibi getiri sağlayan varlıklarla karşılaştırıldığında altının çekiciliğini artırması bekleniyor. Politika yapıcılar, borçlanma maliyetlerini düşürmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmeleri gerektiğini söyledi.

Yatırımcılar dikkat... ABD'li banka devi JP Morgan'dan altın tahmini: Yükseliş sürecek mi?

Öte yandan Citigroup da önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolara yükseltti. Raporda, "özellikle hisse senedi ve kredi piyasasındaki son yükselişler göz önüne alındığında" ikinci çeyrekte altının lehine olabilecek resesyon risklerine dikkat çekildi.

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