Yatırımcılar dikkat... ABD'li banka devi JP Morgan'dan altın tahmini: Yükseliş sürecek mi?

Natasha Kaneva, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, külçenin cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 195,15 dolara ulaşmasının ardından "2 bin 500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde” dedi.