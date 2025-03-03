SGK Uzmanı detayları açıkladı: Emeklilik için yeni karar yolda!
Emeklilik için yeni sistem nasıl işleyecek? Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) nedir? Sisteme katılım ne zaman başlayacak? TES’in sağladığı avantajlar nelerdir? Sisteme kimler dahil olacak? İşte tüm ayrıntılar...
Orta Vadeli Program kapsamında geliştirilen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilere ikinci bir maaş fırsatı sunarak yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, milyonlarca çalışanın merak ettiği sistemin detaylarını ve olası başlangıç tarihini açıkladı.
TEMEL AMAÇ GELİR KAYBINI AZALTMAK
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, çalışanların emeklilik sürecinde karşılaşabilecekleri gelir kaybını en aza indirmeyi ve mevcut yaşam standartlarını koruyabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.
Ayrıca, bireysel tasarrufların artırılmasıyla birlikte ekonomiye uzun vadeli katkı sunması bekleniyor.
DEVLET KATKISI SİSTEMİ CAZİP HALE GETİRİYOR
TES'in en dikkat çekici yönlerinden biri, devletin sağlayacağı yüzde 30’luk katkı teşviki.
Bu destek, çalışanların sisteme ilgisini artırırken, uzun vadede daha fazla birikim yapmalarını teşvik edecek.
SİSTEMDEN ÇIKIŞ ZORLAŞIYOR
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, TES’ten tamamen çıkışın mümkün olmayacağını belirtti.
Ancak, bazı özel durumlar için kısmi para çekme imkanı sunulacak.
Evlilik, konut alımı, eğitim giderleri veya doğal afet gibi özel ihtiyaç durumlarında, birikmiş fonun yarısına kadar çekim hakkı tanınacak.
TES NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?
Emin Yılmaz’ın açıklamalarına göre, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2025 yılının son çeyreğinde uygulamaya geçmesi planlanıyor.
Bu süreç, çalışanlara emeklilik planlarını yeniden gözden geçirme ve sisteme dahil olma fırsatı sunacak.
Sistemin detayları ve yasalaşma süreci ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, emeklilikte ikinci maaş fırsatı sunacak bu yeni modelin ekonomik ve sosyal hayata önemli katkılar sağlaması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Edip Akbayram hayatını kaybetti
- 'Diploma' soruşturmasında yeni gelişme!
- Üsküdar'da Nevzat Tarhan programı iptal edildi
- ‘O Ses Türkiye’den ayrıldı’ iddiası: İzleyici ifşa etti!
- ‘İYİ Parti’den istifa eden vekil, CHP’ye katılıyor’
- İddia: Bahçeli'den, Demirtaş'a telefon
- TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı!
- Cem Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı
- ‘Neyin zulmünü yaşatıyorsunuz, neyin derdi var sizde?’
- Halk TV burada Yeni Şafak nerede!