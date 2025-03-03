SGK Uzmanı detayları açıkladı: Emeklilik için yeni karar yolda!

SGK Uzmanı detayları açıkladı: Emeklilik için yeni karar yolda!

Emeklilik için yeni sistem nasıl işleyecek? Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) nedir? Sisteme katılım ne zaman başlayacak? TES’in sağladığı avantajlar nelerdir? Sisteme kimler dahil olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Haber Merkezi
03 Mart 2025 Pazartesi, 13:51
SGK Uzmanı detayları açıkladı: Emeklilik için yeni karar yolda!

Orta Vadeli Program kapsamında geliştirilen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilere ikinci bir maaş fırsatı sunarak yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

SGK Uzmanı detayları açıkladı: Emeklilik için yeni karar yolda!

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, milyonlarca çalışanın merak ettiği sistemin detaylarını ve olası başlangıç tarihini açıkladı.

SGK Uzmanı detayları açıkladı: Emeklilik için yeni karar yolda!

TEMEL AMAÇ GELİR KAYBINI AZALTMAK

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, çalışanların emeklilik sürecinde karşılaşabilecekleri gelir kaybını en aza indirmeyi ve mevcut yaşam standartlarını koruyabilmelerini sağlamayı amaçlıyor.

SGK Uzmanı detayları açıkladı: Emeklilik için yeni karar yolda!

Ayrıca, bireysel tasarrufların artırılmasıyla birlikte ekonomiye uzun vadeli katkı sunması bekleniyor.

SGK Uzmanı detayları açıkladı: Emeklilik için yeni karar yolda!

DEVLET KATKISI SİSTEMİ CAZİP HALE GETİRİYOR

TES'in en dikkat çekici yönlerinden biri, devletin sağlayacağı yüzde 30’luk katkı teşviki. 

SGK Uzmanı detayları açıkladı: Emeklilik için yeni karar yolda!

Bu destek, çalışanların sisteme ilgisini artırırken, uzun vadede daha fazla birikim yapmalarını teşvik edecek.

SGK Uzmanı detayları açıkladı: Emeklilik için yeni karar yolda!

SİSTEMDEN ÇIKIŞ ZORLAŞIYOR

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, TES’ten tamamen çıkışın mümkün olmayacağını belirtti. 

SGK Uzmanı detayları açıkladı: Emeklilik için yeni karar yolda!

Ancak, bazı özel durumlar için kısmi para çekme imkanı sunulacak. 

SGK Uzmanı detayları açıkladı: Emeklilik için yeni karar yolda!

Evlilik, konut alımı, eğitim giderleri veya doğal afet gibi özel ihtiyaç durumlarında, birikmiş fonun yarısına kadar çekim hakkı tanınacak.

SGK Uzmanı detayları açıkladı: Emeklilik için yeni karar yolda!

TES NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

Emin Yılmaz’ın açıklamalarına göre, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2025 yılının son çeyreğinde uygulamaya geçmesi planlanıyor. 

SGK Uzmanı detayları açıkladı: Emeklilik için yeni karar yolda!

Bu süreç, çalışanlara emeklilik planlarını yeniden gözden geçirme ve sisteme dahil olma fırsatı sunacak.

SGK Uzmanı detayları açıkladı: Emeklilik için yeni karar yolda!

Sistemin detayları ve yasalaşma süreci ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, emeklilikte ikinci maaş fırsatı sunacak bu yeni modelin ekonomik ve sosyal hayata önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

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