Yeni Peugeot 2008 dizel seçeneği ile Türkiye'de
Peugeot, yenilediği 2008'in Türkiye teslimatlarına eylül ayı başı itibarıyla başlayacak.
Peugeot açıklamasına göre, marka, yenilediği B-SUV modeli 2008'in Türkiye teslimatlarına eylül ayı başı itibarıyla başlayacak.
Benzinli, dizel ve elektrikli güç üniteleri ile yeni Peugeot 2008 tercih edilebiliyor. Tamamı EAT8 otomatik şanzımanlı benzinli ve dizel 2008 seçenekleri ilk aşamada ALLURE ve GT donanımlarıyla Türkiye'ye giriş yaparken elektrikli model versiyonu olan e-2008, sadece GT donanımında satın alınabiliyor.
1.2 PureTech 130 HP motora sahip yeni Peugeot 2008'in fiyatları 1 milyon 444 bin 500 TL'den başlarken 1.5 BlueHDi 130 HP motoru barındıran yeni Peugeot 2008 için başlangıç fiyatı 1 milyon 550 bin 500 TL olarak öne çıkıyor.
156 hp'lik (115 kW) yeni elektrikli güç kaynağıyla daha yüksek performans ve uzatılmış menzil özellikleri gösteren Peugeot e-2008 GT'nin başlangıç fiyatı ise 1 milyon 580 bin TL olarak belirlendi.
E-2008 tamamen elektrikli B-SUV segmentinde konumunu pekiştiriyor. Maksimum güç yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP'den 115 kW/156 HP'ye çıkarken batarya kapasitesi 50 kWsa'ten 54 kWsa'e yükseltildi.
Menzilse 345 kilometre (WLTP) yerine 406 kilometreye çıktı. Yeni Peugeot E-2008, tüm şarj çözümlerine uygun standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı sunuyor. Yüzde 20'den yüzde 80'e halka açık şarj, hızlı şarj cihazlarında (100 kW) 30 dakikada şarj olabiliyor. Wallbox'da (7,4 kW) tamamen şarj olma süresi ise 7,4 saat. Yeni Peugeot E-2008'in bataryası 8 yıl veya 160 bin kilometre garantili olarak satılıyor.
2019'un sonunda lanse edilen SUV 2008'den 700 bin adetten fazla üretilirken araç Avrupa ve Türkiye B-SUV segmenti satışlarında her zaman podyumda yer aldı. 2021'de Avrupa'nın en çok satılan B-SUV'si olarak zirvede yer alan Peugeot 2008, Türkiye'de de 2021'de en çok satılan B-SUV oldu.
Türkiye'deki toplam SUV 2008 satışları ise 25 bin adedi geride bıraktı. Modelin global başarı performansında, 75 binden fazla üretilen E-2008 modelinin de payı dikkati çekiyor.
Peugeot 2008'in 2022'deki satışlarının yüzde 17,4'ünü oluşturan Peugeot E-2008, Avrupa'da elektrikli B-SUV satışlarında podyuma çıktı.
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