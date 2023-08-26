Yeni Peugeot 2008 dizel seçeneği ile Türkiye'de

2019'un sonunda lanse edilen SUV 2008'den 700 bin adetten fazla üretilirken araç Avrupa ve Türkiye B-SUV segmenti satışlarında her zaman podyumda yer aldı. 2021'de Avrupa'nın en çok satılan B-SUV'si olarak zirvede yer alan Peugeot 2008, Türkiye'de de 2021'de en çok satılan B-SUV oldu.