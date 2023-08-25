Hyundai ELANTRA Türkiye’de satışa çıktı

Yayınlanma: 25.08.2023 - 16:24

Güncelleme: 25.08.2023 - 16:24

Hyundai Assan, 2023 yılındaki yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay B-SUV segmentindeki yeni aracı KONA'nın tanıtımını yapmıştı. Şimdi de yeni 2023 Sedan otomobili ELANTRA'yı Türkiye'de satışa sundu. Yenilenen görünümü ve artan gelişmiş güvenlik donanımlarıyla dikkat çeken ELENTRA tasarım olarak sportif çizgilere sahip.

Sert geçişler ve keskin hatların bulunduğu otomobilde geniş hava girişlerine sahip yeni tampon, krom eklentili ızgara ve yatay olarak konumlandırılan projeksiyon tipi LED MFR farlar bulunuyor. Aracın 474 litrelik bagaj hacmi bulunuyor. Arka sıradaki diz mesafesi de bir önceki modele göre 58 mm daha fazla arttırılarak 964 mm'lik bir alan sağlanmış.

ELANTRA, 123 beygirlik 1.6 litre benzinli atmosferik motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Türkiye’de “Prime” ve “Elite” olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satılan otomobilin, LED MFR ön farlar, LED gündüz sürüş lambaları, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, akıllı hız limitleme asistanı, yeni tip anahtar, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, Android Auto ve Apple Car Play, C tipi USB bağlantıları, otomatik klima, arka havalandırma, yağmur sensörü, ön çarpışma önleme asistanı, ön ve arka park sensörü, geri görüş kamerası, şeritte kalma ve takip uyarı sistemi, sürücü-yolcu-yan-perde hava yastıkları ve 10.25 inç bilgi ekranı gibi teknolojik özellikleri bulunuyor.

Elite donanım paketinde ise dur-kalk özellikli akıllı hız sabitleme sistemi, uzunlanmasına yerleştirilen H formundaki LED arka lambalar, açılabilir tavan, elektronik park freni, kablosuz şarj sistemi, elektrokrom iç dikiz ayna, deri döşeme, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar standart olarak sunulmuş. 9 farklı gövde rengiyle gelen Yeni ELANTRA’daki “Ekotronik Gri”, “Meta Mavi” ve “Derin Kırmızı” ise makyajlı modelde ilk kez sunuluyor.