Ford sendikayla karşı karşıya geldi: 2 bin 500 kişilik fabrikayı açmayız!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 18:02

Güncelleme: 27.09.2023 - 18:02

Bu yılın başlarında Ford, Michigan'daki bir lityum demir fosfat (LFP) akü tesisine 3.5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı. BlueOval Battery Park Michigan olarak bilinen tesisin 2026 yılında üretime başlaması ve 2 bin 500 kişiyi istihdam etmesi planlanıyordu.

O dönemde Ford, tesisin yılda yaklaşık 35 gigawatt saat yeni akü kapasitesi ekleyeceğini ve yaklaşık 400 bin elektrikli araca güç sağlayabileceğini söylemişti. Çin'in CATL şirketiyle kurulan bağlantılar 7 binden az nüfusa sahip kırsal kesimde tepkilere yol açmış olsa da tesis kesinleşmiş gibi görünüyordu.

'ÜSTÜ KAPALI TEHDİT'

Pazartesi gününe gelindiğinde Ford aniden frene bastı. The Detroit News'e açıklama yapan bir sözcü, "Çalışmaları durduruyoruz ve fabrikayı rekabetçi bir şekilde işletebileceğimizden emin olana kadar Marshall'daki inşaat harcamalarını sınırlayacağız" dedi.

Sözcü daha sonra "Oradaki yatırım hakkında nihai bir karar vermedik" diyerek tesisin tehlikede olabileceğini ima etti.

Otomobil üreticisi konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermezken Birleşik Otomobil İşçileri (UAW) Sendikası Başkanı Shawn Fain bu hamleyi "Ford'un istihdamı azaltmaya yönelik utanç verici ve üstü kapalı bir tehdidi" olarak nitelendirmekten geri durmadı. Fain ardından sözlerine şöyle devam etti:

"Son 20 yılda 65 fabrikayı kapatmak üç büyükler için yeterli olmadı, şimdi de bizi henüz açılmamış fabrikaları kapatmakla tehdit etmek istiyorlar."

Bu hamle, iki tarafın "pazarlıkta önemli ilerleme" kaydetmesi nedeniyle sendikanın Ford'a karşı grevlerini genişletmeme kararı almasından kısa bir süre sonra geldi. Ancak, son gelişme göz önüne alındığında, UAW'nin nasıl yanıt vereceğini görmek ilginç olacak.

TESİS KOZU

Tesisin bir koz olarak kullanılabileceği düşünülse de Ford İcra Kurulu Başkanı Bill Ford, daha önce yaptığı açıklamada "Amerika'da elektrikli araç devrimine öncülük etmeye kararlıyız ve bu da bizi sektörümüzdeki bu küresel dönüşümün en ileri noktasında tutacak teknoloji ve işlere yatırım yapmak anlamına geliyor" ifadelerini kullanmıştı.