Yurttaş çareyi kredi kartında buldu: Harcamalarda yeni rekor

Merkez Bankası verilerine göre, kredi kartı ve banka kartı harcamaları 1 Mart ile biten haftada, haftalık bazda yüzde 15 arttı. Kartlı harcamalar 262.2 milyar TL'ye çıkarak yeni rekor seviyesini gördü.

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2024 Cuma, 12:45
Yurttaş çareyi kredi kartında buldu: Harcamalarda yeni rekor

Kredi kartı harcamalarıyla ilgili düzenleme yapılacağı sinyalleri verilirken, kartlı harcamalarda yeni rekorlar kaydedilmeye devam ediyor. 

Yurttaş çareyi kredi kartında buldu: Harcamalarda yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 1 Mart ile biten haftaya ilişkin verilerine göre, banka kartı ve kredi kartı işlemleri tutarı önceki haftaya göre yüzde 15 artışla 262.6 milyar TL oldu.

Yurttaş çareyi kredi kartında buldu: Harcamalarda yeni rekor

Böylelikle kartlı harcamalarda yeni rekor kaydedildi. Bu dönemdeki artışa vergi ve BES ödemelerinin 9,6 milyar TL artış ile belirgin yukarı yönlü etkide bulunduğu izlendi.

Yurttaş çareyi kredi kartında buldu: Harcamalarda yeni rekor

BAKAN ŞİMŞEK'TEN KREDİ KARTI LİMİTLERİNE UYARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların kredi kartı limitlerine uyarı yapmıştı. 

Yurttaş çareyi kredi kartında buldu: Harcamalarda yeni rekor

Bakan Şimşek, "Limit belirlerken gerçekçi beyan ve belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi önemli. Yani her banka kendi kafasına göre bir limit belirlememeli. Önümüzdeki dönemde sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız. Sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Uluslararası kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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