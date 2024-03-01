TÜRKBESD'ten kredi kartı uyarısı

Yayınlanma: 01.03.2024 - 17:08

Güncelleme: 01.03.2024 - 17:08

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, 2024 Ocak ayı sonuçlarını açıkladı.

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden Türkiye Beyaz Eşya Sektörü, iç pazardan aldığı güçle bir yıl önce yakaladığı ivmeyi sürdürerek 2024 yılına da istikrarlı bir giriş yaptığının sinyallerini verdi.

TÜRKBESD’in paylaştığı rapora göre 2024 yılı ocak ayı ihracatı bir önceki döneme kıyasla yüzde 2 azalma gösterirken, ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar yüzde 5 arttı. 2023 yılının aynı dönemine bakıldığında ise ihracattaki düşüş bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 gerçekleşmişti.

Üretim adedi 2 milyon 519 bin 175 ile geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 3 yükselirken, 6 ana ürünün iç pazardaki satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artış gösterdi. Bu veriler ışığında iç pazar, Türkiye Beyaz Eşya Sektörünün bel kemiği olmayı sürdürüyor.

Bir süredir dış piyasalarda devam eden daralmanın ihracat üzerindeki olumsuz etkilerini iç piyasadan aldığı güçle dengeleyen beyaz eşya sektörü, birçok pazarda da çetin bir rekabet ortamı içerisinde olmaya devam ediyor.

"PANİK ALIŞVERİŞ ENFLASYONU TETİKLEYEBİLİR"

İç pazarın canlılığı üretim ve istihdamın korunmasında önemli bir faktör olarak öne çıkarken, sektörün dünya çapındaki gücünü de destekliyor. Diğer taraftan kedi kartlarındaki 9 aylık taksit limitinin azalması, iç piyasadaki olumlu seyrin devamlılığı için risk oluşturmaya devam ediyor.

Kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, taksit imkanının kaldırılması, kredi komisyon oranlarının yükseltilmesi gibi uygulamaların giderek daha da sıkılaştırılacağı endişesi ile kısa vadede tüketicilerin "panik alışveriş" yapmasına ve enflasyonun tetiklenmesine neden olabiliyor. Beyaz eşyaların halihazırda tabi olduğu 9 taksit limitinin daha da azalmasının tüketici cephesine olumsuz yansıması söz konusu.

Fiyatların hane halkı gelirinden daha hızlı artıyor olması sebebiyle, alışverişin temel unsuru olan kredi kartı taksit imkanının fiilen kullanılamaz hale gelmesi, orta vadede tüketimin yüksek oranda kesilerek pazarın daralmasına yol açacağı öngörülüyor. Bu durum 2023’te ihracatta karşılaşılan zorlukları iç piyasanın gücüyle telafi eden beyaz eşya sektörü için üretim ve istihdam yapısının bozulmasını gündeme getiriyor.

Küresel konjonktür bağlamında 2024 için ihracat kanallarında önemli bir açılım beklenmezken yüksek ihracat hedeflerine karşılık küresel pazarlarda yoğun rekabetle mücadele eden Türkiye beyaz eşya sanayisi ülkedeki maliyet baskısıyla karşı karşıya kalıyor.

SEKTÖR YENİ DÜZENLEME VE TEŞVİK BEKLİYOR

Sektör, geri kazanım katılım payı (GEKAP) uygulaması kapsamında da ödeme ve beyan yükümlülüklerine tabi.

GEKAP tutarlarının son bir yıl içinde yüzde 200 artış olması sektörde birim maliyetlerini artırırken gerek enflasyon gerek ihracat rekabetçiliği anlamında olumsuzluklara yol açıyor.

Bu gelişmeler ışığında sektör, iç pazarın canlılığını korumak ve büyümeyi desteklemek adına yeni düzenlemeler ve teşviklerin hayata geçirilmesini bekliyor.

2024 yılı için de küresel risklerin değişmeyeceği öngörüsü ile iç satışların son derece önemli olduğuna dikkati çeken TÜRKBESD, kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, GEKAP ve diğer vergisel düzenlemeler gibi uygulamaların iç pazarın canlılığını olumsuz etkilemesinden ve sektörün büyüme potansiyelini kısıtlamasından endişe duyuyor.

Dernek bu doğrultuda, iç pazardaki hareketliliğin devamı için kredi kartı taksit sayılarının artırılması gibi adımların atılmasını, bu sayede tüketicilerin satın alma gücünün artırılarak piyasaya olumlu hareketlilik kazandırılmasını bekliyor.

Türkiye Beyaz Eşya Sektörü, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük üretim üssü olarak öne çıkıyor.

Sektör, 60 bini doğrudan olmak üzere, toplamda 600 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yıllık 32,3 milyon adetlik üretim ve 23 milyon adetlik ihracat kapasitesiyle beyaz eşya sanayi, küresel pazarda önemli bir oyuncu olma özelliğini koruyor.