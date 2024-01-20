Sahte site üzerinden otomobil dolandırıcılığı: 5 şüpheli tutuklandı!
Kurdukları sahte bir otomobil internet sitesi üzerinden yurttaşlardan kaparo alarak dolandırdıkları tespit edilen 5 şüpheli Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; kurdukları phising (sahte) bir otomobil satış sitesi üzerinden araç almak isteyen şahısları yönlendirerek kaparo dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen şahıslar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda; 2 adet paravan şirket ve H.Y., A.H.B., H.B., M.A., M.A.Ş. adlı 5 şüpheli şahıs tespit edildi.
Şüphelilerden 2 şahsın cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer 3 şüpheli şahıs ise 17 Ocak tarihinde İstanbul'da yakalanarak Manisa’ya getirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından 19 Ocak’ta sevk edildikleri adli makamlarca 3 şüpheli şahıs ile cezaevinde bulunan ve ifadeleri SEGBİS ile alınan 2 şüpheli şahıs olmak üzere, toplam 5 şüpheli şahıs hakkında tutuklama kararı verildi.
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