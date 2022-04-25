Garanti Bankası’ndan rekor kâr

25 Nisan 2022 Pazartesi, 09:07

Garanti Bankası tarihi bir kar açıkladı. Banka 2022 yılı 3 aylık konsolide bilançosunda 8 milyar 215 milyon lira kar açıkladı.

Geçen yıl aynı dönemde bankanın karı 2 milyar 665 milyon liraydı. Bankanın konsolide olmayan 3 aylık karı ise 8 milyar 209 milyon lira olarak gerçekleşti.Geçen yıl konsolide olmayan karı 2 milyar 681 milyon liraydı.

Banka bilançolarında yüksek kar beklentisi son dönemde borsayı yukarı çeken en önemli beklentilerden biriydi.

Bu hafta halka açık bankaların bilançolarını açıklaması bekleniyor. Bankaların karlarında önemli oranda artış öngörülüyor.

Bu arada, İspanyol BBVA, Garanti Bankası’nda kendisine ait olmayan dolaşımdaki hisselerin tamamını almak için geri alım işlemlerini sürdürüyor.