TL'nin değer kaybı Garanti Bankası'na yabancı iştahını artırdı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 14:31

İspanya merkezli bankacılık devi BBVA, geçen hafta Garanti Bankası’nın tamamına talip olduğunu duyurdu. Ancak bunun için önerdiği miktar, daha önce bankanın yarısını kontrol etmek için ödediği paranın yarısına tekabül ediyor. Bu da Türk Lirası’nın sürekli değer kaybettiği bu dönemde, yabancı şirketlerin çok ucuz fiyatlara Türk şirketlere sahip olabileceği endişesini ortaya çıkarıyor.

Garanti Bankası'nın halihazırda yüzde 49,85'ine sahip olan BBVA, bu hisseler için şimdiye kadar toplam 7 milyar dolar ödemişti.

''DEĞERİNİN DEĞİŞMESİNİ SAĞLADI''

Konuya ilişkin yeni açıklama yapan Garanti Bankası'nın ana hissedarı İspanyol BBVA'nın CEO'su Onur Genç, "İki konuda değişiklik var; para birimindeki değer kaybı alım teklifimizin değerinin değişmesini sağladı" dedi.

ANLAŞMANIN MALİYETİ 1.8 MİLYAR EUROYA GERİLEDİ

Garanti Bankası'nın en büyük hissedarı olan BBVA, bankanın paylarının geri kalanının tamamı için değeri 2.25 milyar euroyu bulan hisse başına 12.2 lira alım teklifte bulunacağını açıklamıştı.

Genç, anlaşmaya TL bazında varıldığı için değer kaybının ardından anlaşmanın maliyetinin 1.8 milyar euroya gerilediğini ve BBVA'nın sermayesine olan etkisinin başlangıçta öngörülen 1.4 milyar eurodan yaklaşık 1.1 milyar euroya düştüğünü belirtti.