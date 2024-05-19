Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ'dan kredi kartı uyarısı

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, kredi kartı kullanımındaki aşırı artışın ekonomiye zarar verebileceği konusunda uyardı ve tüketimi dizginleyecek adımlar atılması gerektiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 14:15
Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ'dan kredi kartı uyarısı
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Garanti BBVA Genel Müdürü, kredi kartı borçlarının artmasının ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini ve bu nedenle tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de milyonlarca insan yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşarken, ortaya geçim sıkıntısını bankalara borçlanarak aşmaya çalışıyor. Vatandaşların kredi kartı borçları tavan yaparken, borçların geri ödenme oranları da düşmeye devam ediyor.

Son olarak Garanti BBVA'nın Genel Müdürü Recep Baştuğ, kredi kartlarının hızlı yükselişiyle birlikte tüketimi dizginlemek için adımların atılması gerektiğini vurguladı. Baştuğ, geçen yıl kredi kartı kullanımının yüzde 150 arttığını, ancak bu artışın düşmesi gerektiğini dile getirdi.

Baştuğ, 2024'te büyüme hızının yavaşladığını, özellikle kredi kartı kullanımındaki büyümenin kontrol altına alınması gerektiğini ifade etti. "Geçen yılki büyüme, aşırı tüketimden kaynaklandı. Tüketimi azaltmalı, büyümeyi alternatif kaynaklardan sağlamalıyız," dedi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Baştuğ, yıl sonunda Merkez Bankası'ndan faiz indirimi olabileceğini belirterek, "Yüksek faizler, bireylerin kredi taleplerini sınırlıyor. Ortalama enflasyonun %54-55 olacağını düşünürsek, kredi kartı büyümesinin bunun altında kalacağını tahmin ediyorum," şeklinde konuştu.

YENİ DÜZENLEMELER YOLDA MI?

Hazine Bakanlığı'nın kredi kartları için henüz bir düzenleme çalışması olmadığını açıklamasına rağmen, kredi kartı kullanımındaki hızlı artış, yeni düzenlemelerin gelmesini bekliyor. Kredi kartı kullanımının kontrol altına alınması, hem bireyler hem de şirketler için kritik bir öneme sahip.


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