Garanti BBVA'dan kripto para adımı: Kripto varlık uzmanı aranıyor
Kripto para piyasasında yaşanan depremler birçok tartışmayı beraberin getitirken, Garanti BBVA Teknoloji, Sermaye Piyasaları ve Hazine Operasyon Müdürlüğü’nde görev alacak “Kripto varlık uzmanı” aradığını duyurdu.
Birçok şirket ve devlet kurumu kripto paralara yönelik açıklamalarda ve adımlarda bulunurken bir kripto para adımı da Garanti BBVA'dan geldi.
Garanti BBVA, iş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayan sosyal iş ağı platformu LinkedIn'daki profesyonel hesabından yaptığı paylaşımında "Kripto Varlık Uzmanı/Yetkilisi" aradığını ve yetkilinin GarantiBBVA bünyesinde yürütülen “Kripto Varlık” işlemleri projesinde aktif rol alacağını duyurdu.
İşe alınacak yetkilinin sorumluluklarını; kripto varlıklar hakkında ve sağlanan teknolojiler konusunda araştırma yapmak, yurt dışı hizmet sağlayıcıları ile görüşmeler yapıp sağladıkları alt yapı uygulamalarını öğrenmek ve bunların bankaya olan etkisini analiz etmek olarak sıraladı.
İş ilanında yer alan şartlar ise şunlar:
-İşbirlikçi ve çeşitliliği yüksek ortamlarda çalışmayı sevmek
-Sonuç odaklı ve sorumluluk alan biri olmak
-Müşteri memnuniyetine önem vermek
-Karmaşık problemler için çözümler belirlemeyi sevmek
-Etkin iletişim kurabilmek
Adaylarda aranılan zorunlu ve tercihen kriterler ise şöyle sıralandı:
-Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun,
-İyi derecede MS Excel bilgisine sahip,
-Mevcut iş deneyiminizde yazılı ve sözlü olarak İngilizce’yi aktif kullanabilen,
-MS Office programları kullanımına hakim,
-Sunum becerisi yüksek,
-Kripto varlıklarla alakalı iş deneyimi olan.
Video Haberler
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
- DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili fezleke komisyonda
- 'İşini yapmıyorsun, şov yapıyorsun'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış