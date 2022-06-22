Garanti BBVA'dan kripto para adımı: Kripto varlık uzmanı aranıyor

22 Haziran 2022 Çarşamba, 16:16

Birçok şirket ve devlet kurumu kripto paralara yönelik açıklamalarda ve adımlarda bulunurken bir kripto para adımı da Garanti BBVA'dan geldi.

Garanti BBVA, iş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını sağlayan sosyal iş ağı platformu LinkedIn'daki profesyonel hesabından yaptığı paylaşımında "Kripto Varlık Uzmanı/Yetkilisi" aradığını ve yetkilinin GarantiBBVA bünyesinde yürütülen “Kripto Varlık” işlemleri projesinde aktif rol alacağını duyurdu.

İşe alınacak yetkilinin sorumluluklarını; kripto varlıklar hakkında ve sağlanan teknolojiler konusunda araştırma yapmak, yurt dışı hizmet sağlayıcıları ile görüşmeler yapıp sağladıkları alt yapı uygulamalarını öğrenmek ve bunların bankaya olan etkisini analiz etmek olarak sıraladı.

İş ilanında yer alan şartlar ise şunlar:

-İşbirlikçi ve çeşitliliği yüksek ortamlarda çalışmayı sevmek

-Sonuç odaklı ve sorumluluk alan biri olmak

-Müşteri memnuniyetine önem vermek

-Karmaşık problemler için çözümler belirlemeyi sevmek

-Etkin iletişim kurabilmek

Adaylarda aranılan zorunlu ve tercihen kriterler ise şöyle sıralandı:

-Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun,

-İyi derecede MS Excel bilgisine sahip,

-Mevcut iş deneyiminizde yazılı ve sözlü olarak İngilizce’yi aktif kullanabilen,

-MS Office programları kullanımına hakim,

-Sunum becerisi yüksek,

-Kripto varlıklarla alakalı iş deneyimi olan.