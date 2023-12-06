Gaye Erkan bankacılık sektörü yöneticileriyle görüştü
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan bugün bankacılık sektörü yöneticileri ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektörü yöneticileri ile bir araya geldi.
Reuters'a bilgi veren iki bankacı, toplantının Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üst yönetimi ile TCMB arasında bugün gerçekleştiğini söyledi.
Bankacılar toplantının içeriğine ilişkin bilgi paylaşmazken TCMB'de konuyla ilgili açıklamalarda bulunmadı.
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