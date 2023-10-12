TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Fed Başkanı Powell ile görüştü

Yayınlanma: 12.10.2023 - 15:26

Güncelleme: 12.10.2023 - 15:29

Dünya Bankası-IMF yıllık toplantıları için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Fas Marakeş’te bulunan TCMB Başkanı Gaye Erkan Fed Başkanı Jerome Powell ile yaklaşık 40 dakika görüştü.

Konuya yakın bir kaynağın Reuters’a yaptığı açıklamaya göre Marakeş’te ABD ve Brezilya Merkez Bankası başkanları ile ikili görüşmeler yapıldı.

Öte yandan aynı kaynak Barclays ve Deutsche Bank ile yatırımcı toplantıları yapıldığını belirtti.

SICAK PARA ARAYIŞI SÜRÜYOR

Geçen hafta Londra’da temaslarda bulunan Şimşek bugün ve yarın Dünya Bankası-IMF yıllık toplantılarına katılıyor.

Erkan’ın Fas programında ise Blackrock, JPMorgan, Deutsche Bank ve merkez bankası başkanlarını da içeren görüşmeler yer alıyor.

YABANCI YATIRIMCI ÇEKMEYİ HEDEFLİYORLAR

Ekonomi yönetimi bu görüşmelerde ekonomi programını anlatarak yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmeyi hedeflerken yabancı yatırımcıların da son dönemde Türkiye piyasalarına ilgisi artıyor.

Şimşek 19 Ekim’de ise Paris’te yatırımcılarla görüşecek ardından ise Abu Dabi, Doha ve Riyad’a gidecek. Şimşek BAE ile 50 milyar dolarlık yatırım programının ilk somut adımlarının da bu ziyarette atılacağını söyledi.