Gaye Erkan milletvekillerine 'ekonomi' sunumu yapacak

Yayınlanma: 30.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 30.08.2023 - 07:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına 1 Ekim'de başlayacak.

Mecliste öncelikli gündem ekonomi olacak ve para piyasalarındaki hareketlilik gündeme gelecek.

Ayrıca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekim ayının ikinci haftasında Mehmet Muş başkanlığında toplanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, burada ekonomideki son gelişmeler ve para politikasına ilişkin milletvekillerine sunum yapacak.

Erkan, Merkez Bankası'nın izlediği sıkılaştırma politikası ve beklentileri milletvekilleriyle paylaşacak ve soruları yanıtlayacak.