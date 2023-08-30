Gaye Erkan milletvekillerine 'ekonomi' sunumu yapacak
TBBM 1 Ekim'de açılacak ve öncelikli gündem ekonomi olacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da konuyla ilgili milletvekillerine sunum yapacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına 1 Ekim'de başlayacak.
Mecliste öncelikli gündem ekonomi olacak ve para piyasalarındaki hareketlilik gündeme gelecek.
Ayrıca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekim ayının ikinci haftasında Mehmet Muş başkanlığında toplanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, burada ekonomideki son gelişmeler ve para politikasına ilişkin milletvekillerine sunum yapacak.
Erkan, Merkez Bankası'nın izlediği sıkılaştırma politikası ve beklentileri milletvekilleriyle paylaşacak ve soruları yanıtlayacak.
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