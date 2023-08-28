TÜGİAD Genel Merkez’den kayyum duyurusu

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği karara göre, Türkiye Genç İş İnsanları (TÜGİAD) Genel Merkezi’ne kayyum atandı. Kararla birlikte, TÜGİAD’ın 19. Genel Kurulu’nda göreve gelen Başkan Gürkan Yıldırım ve Yönetim Kurulu görevden alındı.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 16:05
TÜGİAD Genel Merkez’den kayyum duyurusu
Abone Ol google-news

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) 30 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen 19. Genel Kurulu’nda göreve gelen Başkan Gürkan Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden görülen dava neticesinde görevden alındı.

Derneğin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen 2023/148 E. Numaralı dosya çerçevesinde verilen 19.07.2023 tarihli ara kararı ile Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’ne (TÜGİAD) ihtiyati tedbir olarak bir süreliğine yönetici kayyum’u atanmıştır. Bu duyuru önceden ilan edilen etkinlik takviminde meydana gelebilecek muhtemelen değişikliklerin üyelerimizce dikkatle alınması için yapılmıştır.”


Player Alanı
TÜGİAD kayyum Gürkan Yıldırım

İlgili Haberler

TÜGİAD’ın yeni Başkanı Gürkan Yıldırım kimdir? Gürkan Yıldırım kaç yaşında, asıl mesleği ne?

TÜGİAD’ın yeni Başkanı Gürkan Yıldırım kimdir? Gürkan Yıldırım kaç yaşında, asıl mesleği ne?
Hacze gelen avukatı darbetmekle suçlanan fabrika sahibi, adli kontrolle serbest

Hacze gelen avukatı darbetmekle suçlanan fabrika sahibi, adli kontrolle serbest
Döner ustasının hukuk zaferi: Patronun tutanak oyunu mahkemeden döndü

Döner ustasının hukuk zaferi: Patronun tutanak oyunu mahkemeden döndü

En Çok Okunan Haberler