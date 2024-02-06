Gaye Erkan sonrası... Bloomberg: Türkiye, MB Başkanı değişikliklerine alışkın, ancak...

Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:52

Güncelleme: 06.02.2024 - 13:54

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, Hafize Gaye Erkan’ın geçen cuma “görevden affını istemesi” ve yerine yardımcısı Fatih Karahan’ın atanmasını irdeledi.

Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan’ın görevi bırakması karşısında “herkesin hazırlıksız yakalandığı” yorumunda bulunan Bloomberg’ün haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Erkan’ın görev süresinin henüz sekizinci ayında istifasını açıklaması herkesi hazırlıksız yakaladı. Erkan istifasında kişisel nedenler ve kendisine yönelik karalama kampanyasının yürütüldüğünü öne sürdü. Bu gelişmeleri farklı kılan şey ise uzun süre düşük faiz oranlarını savunan Erdoğan ile Merkez Bankası’nın yeni yüksek faiz politikası arasındaki ikilem olmaması.

ERDOĞAN FAİZ PROGRAMINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Erdoğan, 2023'te üçüncü kez göreve geldiğinden beri yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek ve Türkiye'nin enflasyon krizini çözmek için piyasa dostu bürokratlardan oluşan bir ekibin önderlik etmesine izin verdi. Türk yetkililer, Erkan'ın görevden alınmasının mayıs ayından bu yana kaydedilen ekonomik ilerlemeyi boşa çıkarabileceği yönündeki korkuları yatıştırmak için acele etti ve Erdoğan'ın hala faiz programı desteklediğini söyledi. Bu yorumlar, Erdoğan'ın Temmuz 2023'ten bu yana başkan yardımcısı olan Fatih Karahan'ı yeni merkez bankası başkanı olarak atamasıyla desteklendi.

ERKAN'A GÖRE DAHA ŞAHİN

Karahan, Amazon.com ve New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak on yılı aşkın bir deneyime sahip ve Erkan’a göre daha şahin. Bu durum yabancı analistleri, geçen ay sekiz aylık bir sıkılaştırma döngüsünün sona erdiğini açıklamasına rağmen Merkez Bankası’nın onun liderliğinde faizleri daha da yükseltip yükseltmeyeceği konusunda düşünmeye sevk etti.

Göreve gelmesinden bu yana yaptığı ilk yazılı açıklamalarda Karahan, fiyat istikrarının öncelikli olduğunu ve enflasyon görünümünün kötüleşmesi halinde Merkez Bankası'nın harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.