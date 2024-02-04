Son dakika... Mehmet Şimşek'ten Fatih Karahan mesajı: İngilizce açıklama dikkat çekti

Yayınlanma: 04.02.2024 - 15:29

Güncelleme: 04.02.2024 - 16:32

Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlık görevi Fatih Karahan atandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fatih Karahan'ın atanmasına ve ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden şunları kaydetti:

"Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.

Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz."

İNGİLİZCE MESAJ DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Şimşek, uluslararası piyasalara yönelik İngilizce attığı mesajında ise dikkat çeken bir 'uygunluk' vurgusunda bulundu.

Şimşek, Türkçe mesajında yer vermeyip İngilizce mesajında kullandığı o ifade "Guvernör (MB Başkanı) Karahan son derece uygun bir isim. Çoğunluğu New York Merkez Bankası'nda olmak üzere geniş bir deneyime sahip olan Karahan'ın bu yeni görevinde başarılı olacağından hiç şüphem yok. Güçlü akademik kimliği de Türkiye için bir değerdir" şeklinde oldu.

Söz konusu paylaşımın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yeni Merkez Bankası Başkanımızın ilk günü. Kendisini bu göreve atanmasından dolayı bir kez daha kutluyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Ekonomik programımızın uygulanmasında yeni başkan ve yetkin ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.

Guvernör (MB Başkanı) Karahan (bu görev için) son derece uygun bir isim. Çoğunluğu New York Merkez Bankası'nda olmak üzere geniş bir deneyime sahip olan Karahan'ın bu yeni görevinde başarılı olacağından hiç şüphem yok. Güçlü akademik kimliği de Türkiye için bir değerdir.

Mali disiplini yeniden tesis ederek enflasyonla mücadele sürecini desteklemeye ve aynı zamanda verimliliği artıracak ve Türkiye'nin rekabet gücünü geliştirecek yapısal reformları uygulamaya kararlıyız. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."