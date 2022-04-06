Gaye Usluer: AKP bilerek yurttaşları yoksullaştırıyor

06 Nisan 2022 Çarşamba, 11:20

Memleket Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen basın açıklamasında Usluer, “Dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ilk 10 ülke arasında Türkiye 7. sırada olduğunu belirterek, “AKP bilerek yurttaşları yoksullaştırıyor” dedi.

Usluer konuşmasına şu şekilde devam etti:

"DÜNYADA EN YÜKSEK ENFLASYON SIRALAMASINDA TÜRKİYE 7. SIRADA"



TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına değinen Usluer, "Enflasyonu ENAG, aylık yüzde 11.9, yıllık bazda ise yüzde 142,6 olarak, TÜİK ise aylık yüzde 5.46, yıllık yüzde 61.1 olarak açıkladı. TÜİK’in Ağustos verilerine göre yüzde 19.25 idi. Başkanlık seçimine girmeden önce son 10 yılın ortalaması yüzde 8.5. Dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ilk 10 ülke arasında Türkiye 7. Sırada" (Venezuela, Sudan, Lübnan, Suriye, Zimbabwe, Surinam) dedi.

"KRİZ AKP MARİFETİYLE ORTAYA ÇIKMIŞTIR"



Krizin sorumlusunun AKP yönetimi olduğunu söyleyen Usluer, ''Mevcut durumun nedeni nedir? Evde yangın var, bunu dış mihraklara bağlamak ne kadar aymazlıksa Ukrayna krizine bağlamak da cambaza bak oyunudur. "Küresel fiyatlar arttı bizde de artış oldu" sözü AKP’nin kendi yanlışını örtmeye çalışma çabasıdır. Kriz AKP marifetiyle ortaya çıkmıştır. Bir anlamda 'ev yapımı' diyebiliriz. Ev yapımı ekonomik krizin reçetesi ise ‘faizi düşürerek enflasyonu düşürme' teorisidir. AKP bilerek isteyerek kendi yurttaşlarını ağır bir yoksullaştırma sürecine sokmuştur. Ekonomistler acı reçeteyle birlikte iş bilmez yönetimin ülkeyi içine soktuğu çıkmaz sokağı yürekleri burkularak izliyor.'' diye ekledi.

"DURMAK BİLMEYEN BİR ZAM YAĞMURU"

Usluer açıklamalarının devamında, "Et yüzde 48, şeker yüzde 31, Internet yüzde 67, çiğ süt yüzde 21, bazı illerde şehir içi ulaşım yüzde 35, TCDD yüzde 9 zam görüyor. Bitmiyor! Zam gören ürünlerden üretilen diğer ürünlere yeni zamlar yansıyor. Örneğin şeker zammından çikolata, her türlü tatlı, hatta dışarıda içilen çay kahve fiyatları da etkileniyor.'' dedi.

"DOĞALGAZ ZAMMINA TÜİK BİLE DAYANAMAYACAK"

Doğalgaza en son yapılan zamlar hakkında da konuşan Usluer, ''Doğalgaza olan zam yoksulluğa yoksulluk katıyor. Hatırlatalım; bir yıl içinde doğalgaza yapılan zam oranı yüzde 97. Geçtiğimiz hafta doğalgaza konutlarda yüzde 35, sanayide yüzde 50 zam geldi. Asıl facia bundan sonra gelecek. Doğalgaz zammı demek başta elektrik, akla gelebilecek her türlü mal ve hizmetin zammını tetikleyecek temel bir zam demek. Doğalgaz zammı ekmek fiyatını da, çamaşır makinesi, patates, patlıcan, biberi de, ütü, buzdolabı, ayakkabı, gömlek, kuru temizleme fiyatlarını da etkileyecek, aklınıza ne gelirse. Doğalgaz zammına TÜİK bile dayanamayacak. Enflasyona karşı korunmanın yolu ücretleri artırmaktır. Asgari ücreti, emekli aylıklarını artıracaksınız kardeşim. Yetki sizde yapamıyorsanız bırakıp gideceksiniz!" şeklinde konuştu.