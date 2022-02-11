Memleket Partisi'nde Disiplin Kurulu üyesi iki isme kesin ihraç istemi
Memleket Partisi Genel Disiplin Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan'ın, partiden kesin ihraçları istendi.
Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'nde birbiri ardına önemli gelişmeler yaşanıyor.
Parti'den yapılan açıklamada, Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) olağanüstü toplandığı belirtildi. Toplantıda, Genel Disiplin Kurulu üyeleri Mustafa Kemal Çiçek ve Tolgahan Erdoğan'ın partiden tedbirli olarak kesin ihraçlarının Parti Meclisi (PM) tarafından görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği bildirildi.
MEHMET ALİ ÇELEBİ DE İSTİFA ETMİŞTİ
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de daha önce açıklama yaparak, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.
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