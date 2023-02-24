Gayrimenkul danışmanı Türkmen: 'Yatırımcılar deprem riski az olan bölgeleri seçiyor'

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 07:00

Yabancı turistlerin gayrimenkul danışmanlığını yapan DVT Grup Gayrimenkul sahibi Devlet Turkmen, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası oluşan talep durumunu değerlendirdi.

Deprem sonrasında yurttaşların yüksek katlı binalarda oturmaktan vazgeçmeye başladığını aktaran Turkmen, bazı kişilerin de bunu fırsata dönüştürdüğünü ve kira ile ev fiyatlarına fahiş oranda zam yaptığını söyledi.

Turkmen, ''Maraş’ta meydana gelen deprem hepimizi derinden etkiledi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum. Türkiye çok büyük bir devlet, bunun da üstesinden geleceğiz millet olarak. Yaşanan bu deprem, vatandaş ve yatırımcıların talep durumunu da değiştirdi. Özellikle deprem bölgesinde artık çok katlı binalar tercih edilmezken, yabancı yatırımcılar da deprem riskinin daha az olduğu bölgelere yönelmeye başladı. Yine bu bölgelerde fırsatçılık da arttı. Ev sahipleri kira ve ev fiyatlarına fahiş oranda zam yaptı. Devletimiz, hemen bu konu ile ilgili bir çalışma başlattı ve fahiş fiyat uygulayanlara çeşitli yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Zor günlerde kenetlenmekten başka şansımız yok, Allah bir daha bu tür durumlarla ülkemizi sınamaz İnşallah'' dedi.