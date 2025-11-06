Gayrimenkul satışlarında rekor artış: Konut ve arsa piyasası canlandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre, yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz satışları, 2025 boyunca da bu ivmesini korudu.

Yılın ilk 10 ayında gayrimenkul satışları, 2024’ün aynı dönemine kıyasla ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylülde artarken; mart ve ekimde sınırlı düşüş kaydetti.

Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564, eylülde 300 bin 687, ekimde ise 310 bin 457 olarak gerçekleşti. Ekim ayında yılın en yüksek aylık satış sayısına ulaşılırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8’lik bir azalma görüldü.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE TARİHİ SEVİYE

Ocak-ekim döneminde gayrimenkul satışları yüzde 9,7 artışla 2 milyon 600 bin 942’ye çıktı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-ekim verisi olarak kayıtlara geçti. Önceki rekor, 2022’de 2 milyon 551 bin 640 adetle kırılmıştı.

TAPU DAİRELERİNDE YOĞUN İŞLEM TRAFİĞİ

Aynı dönemde tapu dairelerinde toplam 16 milyon 676 bin 177 işlem gerçekleştirildi. Bunun 2,6 milyonunu satış, 1,1 milyondan fazlasını ipotek, 403 binini intikal, 142 binini düzeltme, 56 binini kamulaştırma, 44 binini ayırma, 29 binini bağış, 25 binini birleştirme ve 23 binini taksim işlemleri oluşturdu. Diğer işlemlerin toplamı 12,1 milyonu aştı.

TAPU HARÇ GELİRİNDE ARTIŞ

Bu süreçte tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri yüzde 76,2 artışla 122 milyar 781 milyon 190 bin liraya yükseldi. Bunun 117,4 milyar lirası satış işlemlerinden sağlandı.

YILLARA GÖRE GAYRİMENKUL SATIŞLARI

Ülke genelinde 2020-2025 yılları arasında ocak-ekim döneminde satılan gayrimenkul adetleri şöyle: