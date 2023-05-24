Gazetemiz duyurdu: TESK'ten Rekabet Kurulu'na sigara şikayeti

Yayınlanma: 24.05.2023 - 18:01

Güncelleme: 24.05.2023 - 18:01

Cumhuriyet'e konuşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar “Maliyetlerden dolayı 3 liralık bir zam gelecek. Ancak bu zam öncesi bize satışı durdurdular” dedi.

Konuyla ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sigara firmalarının esnaflara sigara satışı yapmayarak esnafla yurttaşı karşı karşıya getirdiklerini belirten Palandöken “Sigara satışına kota koyup zammı bahane ederek esnafımıza sigara verilmiyor. Dolayısıyla vatandaş da sigara bulamıyor. Aynı zamanda sigara firmaları bunu fırsat bilip esnafın sigaradaki kar marjını da kafalarına göre düşürüyorlar” dedi.

‘STOKLARDA OLMASINA RAĞMEN DAĞITMIYORLAR’

Seçimi bahane ederek stoklarda olmasına rağmen esnaflara yeteri miktarda sigara dağıtılmadığını anlatan Palandöken “Bu konuyu Rekabet Kurulu’na intikal ettirdik. Sigara firmaları ile ilgili mutlaka yaptırım yapılmalı. Aksi halde kısıtlı sigara satışı yapan firmalarla ilgili sigara satmama kararı alacağız” ifadelerini kullandı.

Sigara satışına kota koyup zammı bahane ederek esnafımıza sigara verilmiyor. Dolayısıyla vatandaşta sigara bulamıyor. Aynı zamanda sigara firmaları bunu fırsat bilip esnafın sigaradaki kar marjını da kafalarına göre düşürüyorlar. — Bendevi Palandöken (@B_Palandoken) May 24, 2023



