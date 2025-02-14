Gaziantep'te grev engellendi: Sendika başkanı gözaltında!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:34

Güncelleme: 14.02.2025 - 12:34

Gaziantep'teki Çelikaslan Tekstil işçileri, yüzde 30'luk zam kararına karşı greve çıktı. Fabrika sahibi AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan ise grevi kırmaya çalışarak işçileri fabrikaya sokmak istedi. Bu duruma BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, şu şekilde tepki gösterdi: "İşçi kendi arasında özgürce konuşup karar versin. Senin karşında özgürce konuşamıyor. Bir tane işçi 'dört tane fabrikan var' dedi, adamı pişman ettin söylediğine."

Çelikaslan ise buna karşılık, "Ama edep lazım, edep" dedi. Türkmen de, "Bu kadar para kazandın, zengin oldun. İşçinin de hakkını ver demek edepsizlik mi?" diyerek karşılık verdi. Çelikaslan'ın bu tartışmaya verdiği "Allah verdi, Allah verdi" yanıtı ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bugün işçiler Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yapmayı planladı. Ancak basın açıklaması öncesinde, Mehmet Türkmen sabah saatlerinde evinin önünde gözaltına alındı ve Başpınar Organize Sanayi Polis Merkezi’ne götürüldü. Yetkililer, gözaltının savcılık talimatıyla gerçekleştiğini açıkladı.

VALİLİKTEN YASAK

Gaziantep Valiliği, kent genelinde yapılacak tüm eylem ve basın açıklamalarını dün yasaklamıştı.

Sendika, gözaltı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Az önce sendika başkanımız Mehmet Türkmen’in evinden çıkarken kapı önünde hukuksuzca gözaltına alındığını ve Başpınar karakoluna götürüldüğünü öğrendik. Hukuku ayaklar altına alan, gözaltını tehdit ve yıldırma aracı olarak kullanan bu tutumu kınıyoruz. Yıldırma çabalarınıza asla teslim olmayacağız. Patronlara peşkeş çekilen bu düzene inat işçilerin haklı ve meşru eylemlerini durduramayacaksınız. Her şeye rağmen 11.00’de Demokrasi Meydanı’nda olacağız."