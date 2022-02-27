Gazprom açıkladı: Doğalgaz akışında aksama var mı?

27 Şubat 2022 Pazar, 11:23

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları dördüncü gününe girdi. Başkent Kiev ve çevresinde çatışmalar devam ederken, son olarak Rus güçlerinin önemli bir sanayi merkezi olan Harkov kentine girdiği açıklandı.

Rus devletinin kontrolünde bulunan Gazprom ise Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yapılan gaz ihracatının son durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

İhracatın, "alıcılardan gelen talepler doğrultusunda" normal şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, güzergah üzerinden gaz talebinin bugün itibarıyle 107,5 milyon metreküp seviyesinde olduğu ifade edildi.