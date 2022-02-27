Odessa’dan gelen ilk kafile 24 saatin ardından Edirne’ye ulaştı
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından bölgede yaşayan Türkleri tahliye eden ilk otobüsler Edirne’ye ulaştı. Yurttaşlar Türkiye’ye gelmekten dolayı mutluluklarını dile getirirken, bir öğrencinin yavru kedisini de yanında getirdiği görüldü.
Ukrayna’daki çatışmalardan dolayı Dışişleri Bakanlığı tarafından yurda getirilen çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu ilk kafile, yaklaşık 24 saatlik otobüs yolculuğunun ardından Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yaptı.
Saatlerdir yolda olduklarını ifade eden yurttaşlar, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere konsolosluklara ve tüm Türk yetkililerine teşekkürlerini iletti. Odessa bölgesinden gelen otobüslerdeki yurttaşları karşılayan AFAD ve Kızılay ekipleri, çay, kahve ve sıcak çorba ikramında bulundu.
YAVRU KEDİSİNİ DE YANINDA GETİRDİ
Odessa’dan Türkiye’ye gelenler arasında bulunan öğrencilerden Batuhan Koçak, Mia isimli yavru kedisini de yanında getirdi. Koçak, “Öncelikle konsolosluğa çok teşekkür ederiz, çok yardımcı oldular, buraya kadar getirdiler bizi. Odessa’da pek bir şey yoktu ama en son aldığım bilgilere göre orada da başlamış çatışmalar. Kedimle geldim ben” dedi.
“İNSANIN ÜLKESİ GİBİSİ YOK”
Otobüsle Türkiye’ye getirilen öğrencilerden Gazihan Küçük, “Uzun ve zorlu bir yolculuktu ama Türk hükümeti gerekeni yaptı. Çok bekledik, 24 saatten fazla sürdü yolcuğumuz. Odessa’dan Romanya’ya, ardından Bulgaristan’a devam etti. Ukrayna’dan Romanya’ya gemi yolcuğu ile taşındık. İnsanın ülkesi gibi yok. Çatışmalar vardı çıkarken. Çatışmalar çok yaklaşmıştı. Çok yoğunlaştığı vakitlerde çatışmalar bizi tahliye ettiler. Kalan arkadaşlarımıza sabırlar diliyorum. İlk kalkan otobüs bizdik Odessa’dan” diye konuştu.
Mehmet Güpınar isimli yurttaş ise, “Çok kötü bir durumdu. Çok panik yaşadık. Allah’a şükür geldik memleketimize” şeklinde konuştu.
İlgili Haberler
- Ukrayna Odessa'da mahsur kalan 200 TIR şoförü Türkiye'ye dönmek için yardım istedi
- Odessalılar: 'İki halk savaşmaz'
- Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul Boğazı'na girdi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
En Çok Okunan Haberler
- 'Ey Türk insanı, inanılmazsın!'
- MSB: 'Pençe Yıldırım bölgesinde bir asker şehit oldu'
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- Yargıtay'dan apartman yöneticilerine kötü haber
- Odessa’dan Türk yurttaşlar Edirne’ye ulaştı
- Gazprom açıkladı: Doğalgaz akışında aksama var mı?
- Rusya-Ukrayna krizi üreticiyi vurdu
- Savaşın ortasında bir insan hikayesi...
- “İmdat!” çağrısında bulunuyorlar
- Türkiye'den arabuluculuk mesajı